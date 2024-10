Los Dodgers humillan a los Yankees en casa y se coronan con su octava Serie Mundial

Los Dodgers se levantan de cinco carreras de desventaja para vencer a los Yankees en cinco juegos y celebrar el octavo título de su ilustre historia. Por Ricardo López Juárez NUEVA YORK, 30 de octubre (LaOpinión).- El ansiado desfile de campeones ya está en preparativos. Los Dodgers de Los Ángeles son los reyes del béisbol otra vez. Con una actuación legendaria de Freddie Freeman, quien demolió a los Yankees a batazos a lo largo de la serie, y un aguerrido cuerpo de lanzadores que se las arregló a pesar de incontables estrellas fuera por lesión, los Dodgers alcanzan la gloria de las Grandes Ligas al noquear a Nueva York en cinco juegos de la Serie Mundial 2024. Mookie Betts rompió un empate con elevado de sacrificio en la octava entrada y Freeman produjo dos carreras en el partido en camino a ser premiado el MVP de la Serie Mundial, para que los Dodgers derrotaran a los Yankees 7-6 la noche del miércoles en Nueva York luego de remontar una desventaja de cinco anotaciones. THE LOS ANGELES DODGERS ARE THE 2024 WORLD SERIES CHAMPIONS! 🏆 pic.twitter.com/dyqGSm7YHd — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 31, 2024 Los Dodgers, que habían ganado el título en 2020, no tuvieron desfile entonces debido a la pandemia. Pero eso cambiará tras su octava corona de MLB y se especula que la gran fiesta angelina será el viernes o el lunes.

DOS ELEVADOS DE SACRIFICIO PARA LA GLORIA DE LOS DODGERS

Abajo 6-5 en la octava, los Dodgers llenaron las bases sin outs contra el relevista Tommy Kahnle, quien recibió sencillos de Enrique Hernández y Tommy Edman antes de caminar a Will Smith. El manager Aaron Boone tuvo que llamar a su cerrador, Luke Weaver, quien una noche antes hizo 21 lanzamientos y que también había lanzado el lunes en el juego 3.

Gavin Lux produjo el empate a 6 con fly de sacrificio al central en cuenta llena y era el turno para Shohei Ohtani, sin hit en cuatro turnos al bat en el partido y sin jonró en sus útimas 29 oportunidades. El japonés se embasó en interferencia del catcher Austin Wells, cuyo guante hizo contacto con el madero de Ohtani.

Con las bases llenas otra vez, Mookie Betts pegó elevado de sacrificio al central para remolcar a Edman y dar la voltereta en el marcador: 7-6. Dos carreras de oro con elevados de sacrificio.

Walker Buehler, octavo pitcher utilizado por el manager Dave Roberts y que había iniciado el juego 3, se hizo cargo de la novena entrada. El hombre que tanto batalló con lesiones este año fue el encargado de darle a Los Ángeles su coronación más dulce al ponchar a Alex Verdugo para el out 27.

DODGERS SE LEVANTAN CON AYUDA DE LOS YANKEES

Todo parecía estar en contra de los Dodgers a la mitad del partido. Su pitcher abridor explotó en el segundo inning, su ofensiva estaba siendo maniatada por el as de los Yankees y los cañones de Nueva York estaban sonando para una desventaja angelina de 5-0.

Pero entonces vino el gran rally con ayuda de muy pobre defensa local. Enrique Hernández abrió con sencillo, Tommy Edman se embasó en error de Aaron Judge, quien soltó un elevado fácil al jardín central, y Will Smith también se embasó en una rola para bola ocupada cuando el shortstop Anthony Volpe intentó sin éxito sacar al corredor más adelantado en tercera.

Con las bases llenas, Gerrit Cole apretó para ponchar a Gavin Lux y Shohei Ohtani, quien estaba totalmente apagado. Pero Mookie Betts alargó la entrada en una mansa rola al primera base Anthony Rizzo, quien no pudo hacer el out porque el pitcher Cole no corrió para cubrir la inicial. Hernández anotó el 5-1 y las bases seguían congestionadas.

Y vino Freeman, el hombre de los seis juegos seguidos de Serie Mundial pegando jonrón, con batazo de hit al central para impulsar dos anotaciones y acercar a Los Ángeles 5-3. El rally siguió con doble de Teoscar Hernández contra la barda del central para remolcar a los dos corredores y empatar la pizarra dramáticamente a 5 mientras Yankee Stadium se quedaba atónito.

Los Yankees retomaron la ventaja en la sexta en contra del venezolano Brusdar Graterol, quien pagó el precio de caminar a Juan Soto y Aaron Judge para empezar su labor. Tras rola de out que puso a Soto en tercera, Giancarlo Stanton elevó profundo al central para remolcar el 6-5.

El manager Dave Roberts, entendiendo que había una gran oportunidad de ganar la serie esta misma noche, trajo a su relevo de lujo temprano esta vez, Blake Treinen. El derecho dominó a Anthony Volpe con dos corredores a bordo para apagar la amenaza y también lanzó la séptima y hasta la octava, en la que con dos hombres a bordo ponchó a Anthony Rizzo con su diparo 42 en inreíble esfuerzo.

El abridor Cole, de los Yankees, fue sacado tras caminar a Freeman con dos outs en la séptima. Realizó 108 lanzamientos y las cinco carreras que recibió fueron sucias.

YANKEES SE ADELANTARON MUY PRONTO

Gerrit Cole empezó bien en la apertura más importante de su carrera. El hombre que tiene uno de los mayores contratos de la historia para un lanzador (324 millones de dólares por 9 años) retiró en orden a Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freedie Freeman en la primera entrada, algo que no habían hecho los lanzadores de Nueva York en la serie. Por supuesto, Freeman había pegado jonrón de dos carreras en cada uno de los dos partidos previos.

Y luego vino la ofensiva de los “Bombarderos del Bronx”, la cual había despertado en el juego 4 con 11 anotaciones. Juan Soto recibió base por bolas de Jack Flaherty y a continuación Aaron Judge sacudió al abridor derecho de Los Ágeles al primer lanzamiento con un bombazo a las gradas del jardín derecho-central.

El favorito a MVP de la Liga Americana conectó una recta de 94 millas por el centro del home para abrir la pizarra 2-0 y hacer que los fans de los Yankees sacaran ese grito eufórico y contenido por un batazo de su líder, quien empezó el juego con solo 2 hits en 15 turnos oficiales al bat.

Flaherty cometió el mismo error con el siguiente bateador, Jazz Chisholm Jr., una bola justo al centro del plato que el toletero zurdo no desaprovechó para volarse la barda del derecho y poner el 3-0.

En el siguiente inning, Anthony Volpe, héroe del juego 4 con su grand slam, conectó doble y anotó dos bateadores después con hit de Alex Verdugo al derecho para el 4-0 que puso fin a la noche de Flaherty tras 1.1 entradas. El nativo de Los Ángeles fracasó en su intento de guiar al campeonato a su equipo de la infancia.

LOS YANKEES TUVIERON SUS MOMENTOS

La fiesta de cañonazos de los Yankees continuó en la tercera entrada cuando Giancarlo Stanton saludó a Ryan Brasier, tercer pitcher de L.A., con cuadrangular por el derecho-central para el 5-0. Fue el séptimo jonrón de esta postemporada para el musculoso slugger originario de Los Ángeles.

Los Dodgers dieron señales de vida en la cuarta entrada, pero Judge volvió a lucirse ahora en labores defensivas.

Con un corredor a bordo, Freeman conectó un batazo profundo por el central que el jardinero de los Yankees atrapó de manera espectacular brincando contra la barda. La pelota no se iba a ir de jonrón para seguir la asombrosa racha de Freeman, pero sí amenazaba con convertirse en extrabase que hubiera dado forma a un posible rally angelino.

