EU: 580 viviendas, un hotel y un centro comercial se incendian; evacuan a miles

Por Patty Nieberg

DENVER, 30 de diciembre (AP).— Alrededor de 580 viviendas, un hotel y un centro comercial se quemaron, y decenas de miles de personas fueron evacuadas a causa de incendios forestales en las afueras de Denver, en el estado de Colorado, Estados Unidos, informaron las autoridades el jueves.

El jefe de Policía del condado de Boulder, Joe Pelle, dijo que sólo se ha registrado un lesionado, pero no descartó que más adelante se sepa de más heridos graves o muertos.

#BREAKING: Sadly, these flames are in the direction of homes near the Coal Creek Golf Course in Superior. @GovofCO says hundreds of homes now lost in Boulder County. #cowx @DenverChannel pic.twitter.com/ofeEibxVx9

— Russell Haythorn (@RussellHaythorn) December 31, 2021