Los que se van del INE hablaban de democracia pero eran parte de la oligarquía: AMLO

Guadalupe Taddei Zavala se convirtió la madrugada de este 31 de marzo en la primera mujer que presidirá el INE desde que surgiera como Instituto Federal Electoral en 1990, elegida por el método de insaculación en la Cámara de Diputados, de forma transparente, presumió el Presidente.

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió hoy los cambios en el Instituto Nacional Electoral (INE), al que llegó como Consejera presidenta la primera mujer en la historia de este órgano (desde que era IFE), y dijo que quienes se van hablaban de democracia pero eran parte de una “oligarquía” en México.

“El pueblo de México ha venido avanzando en contra de todos estos farsantes, como los que se van, y sus jefes, que hablaban de democracia pero en realidad son oligarcas, utilizan como fachada la democracia cuando en realidad dominan oligarcas”, dijo el mandatario desde Palacio Nacional durante su conferencia matutina diaria.

“Ellos, disfrazados de demócratas, buscan engañar simulando. Lo más importante de todo es que hay más conciencia ciudadana, ya no hay ciudadanos imaginarios en México, son ciudadanos de verdad, y el motor del cambio es el pueblo, no son los funcionarios, la democracia se convierte en realidad, en hábito, por el empuje de los ciudadanos, las libertades no se imploran, se conquistan”, añadió.

Sobre la nueva Consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien se convirtió la madrugada de este 31 de marzo en la primera mujer que presidirá el Instituto Nacional Electoral (INE) desde que surgiera como Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990, dijo que era una “mujer experimentada”.

“Vean su trayectoria, no la conozco, conozco a su familia, eso sí, y son gente progresista y demócrata, nada que ver con el conservadurismo. Sería incapaz de actuar como el presidente que está saliendo, es una mujer íntegra, pero además fue examinada por una comisión del Congreso y, como si fuese poco es producto de sorteo, es lo mas transparente que puede haber, eso nunca va a ser aceptado”, detalló.

El jueves, en la última sesión del INE antes de que se realice su despedida y culminen sus respectivos periodos, el Consejero presidente Lorenzo Córdova y lo consejeros Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz se despidieron de sus puestos.

Más tarde, ya por la madrugada del viernes, en una histórica sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, no sólo por la elección de la primera Consejera Presidenta sino también por el inédito procedimiento de insaculación con la que fueron seleccionados Taddei Zavala y otros tres consejeros, el presidente de la Cámara Baja, Santiago Creel Miranda, alzó el sobre que se sacó de una urna transparente y dijo el nombre de Taddei, nacida en Cananea, Sonora, el 26 de junio de 1963.

La próxima Consejera Presidenta del INE tiene una larga experiencia en la materia: fue funcionaria electoral del Instituto Federal Electoral –hoy Instituto Nacional Electoral–, además de exconsejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y excomisionada presidenta del Instituto de Transparencia sonorense.

Antes de la selección de la Presidenta Consejera fueron electos para ocupar los cargos de consejeros los ciudadanos Jorge Montaño Ventura, jurista y exmagistrado presidente del Tribunal Electoral de su natal Tabasco; Rita Bell López Vences, originaria de Oaxaca y quien tiene una amplia trayectoria en materia de participación política y ciudadanía de las mujeres de pueblos y comunidades indígenas, así como Arturo Castillo Loza, especialista en justicia electoral y exconsejero en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

La Cámara de Diputados procedió así con el cometido legal de elegir tanto la Presidencia como las tres consejerías del Instituto Nacional Electoral que quedarán vacantes este 3 de abril con la salida de Córdova Vianello, Murayama, Ruiz Saldaña y Favela Herrera. La decisión de que los nuevos consejeros fueran designados por insaculación se debió a la falta de acuerdos para proceder a una elección directa en el Pleno de la Cámara Baja.