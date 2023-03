Guadalupe Taddei Zavala hace historia: es la primera mujer en tomar el timón del INE

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).– Guadalupe Taddei Zavala se convirtió la madrugada de este 31 de marzo en la primera mujer que presidirá el Instituto Nacional Electoral (INE) desde que surgiera como Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990.

En una histórica sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, no sólo por la elección de la primera Consejera Presidenta sino también por el inédito procedimiento de insaculación con la que fueron seleccionados Taddei Zavala y otros tres consejeros, el presidente de la Cámara Baja; Santiago Creel Miranda, alzó el sobre que se sacó de una urna transparente y dijo el nombre de Taddei, nacida en Cananea, Sonora, el 26 de junio de 1963.

La próxima Consejera Presidenta del INE tiene una larga experiencia en la materia: fue funcionaria electoral del Instituto Federal Electoral –hoy Instituto Nacional Electoral–, además de exconsejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y excomisionada presidenta del Instituto de Transparencia sonorense.

Antes de la selección de la Presidenta Consejera fueron electos para ocupar los cargos de consejeros los ciudadanos Jorge Montaño Ventura, jurista y exmagistrado presidente del Tribunal Electoral de su natal Tabasco; Rita Bell López Vences, originaria de Oaxaca y quien tiene una amplia trayectoria en materia de participación política y ciudadanía de las mujeres de pueblos y comunidades indígenas, así como Arturo Castillo Loza, especialista en justicia electoral y exconsejero en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

La Cámara de Diputados procedió así con el cometido legal de elegir tanto la Presidencia como las tres consejerías del Instituto Nacional Electoral que quedarán vacantes este 3 de abril con la salida de Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama Rendón, José Roberto Ruiz Saldaña y Adriana Favela Herrera. La decisión de que los nuevos consejeros fueran designados por insaculación se debió a la falta de acuerdos para proceder a una elección directa en el Pleno de la Cámara Baja.

El plazo para someter a votación el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sobre los nombres vencía justo este 31 de marzo y fue el último trabajo de los diputados este mes antes de tomar un periodo vacacional por la Semana Santa.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió también que los cuatro nuevos consejeros sean elegidos a través de una tómbola.

“Mi opinión es que no negocien, como era antes. Uno para ti, otro para ti, dos para mí. No: que se vayan a la insaculación. Es una propuesta muy respetuosa, que no negocien, que no haya cuota y que sea la fortuna, diría Maquiavelo, que es la suerte”, dijo durante la conferencia matutina del miércoles pasado.