Ya no hablaré de “conservadores”, ahora será “los corruptos”, responde AMLO al INE

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE se pronunció favorablemente sobre una denuncia en la que se acusó al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de violentar la equidad en la contienda de los procesos electorales de Coahuila y el Edomex en este año.

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente dijo esta mañana que ya no dirá “conservadores” o “conservadurismo” y que se referirá al bloque opositor como “los corruptos”, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó a la Presidencia de la República remover de las plataformas lo dicho por él sobre el llamado “Plan C”. Andrés Manuel López Obrador dijo que si la oposición se puso el saco cuando habló de “los conservadores”, es su problema; por eso, agregó, los llamará por otro nombre.

El Presidente dijo el 27 de marzo:

“Hay un ‘plan C’, que no estén pensando que ya se terminó todo: que no se vote por el bloque conservador. Para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores; sí a la transformación. Ese es el ‘plan C’. Ese ya lo aplicamos en el 2018 [año en que López Obrador resultó electo], fue el pueblo el que dijo ‘basta’, y se inició la transformación, acabar con la corrupción, que es el principal problema del país, y hemos avanzado muchísimo, limpiando de corrupción al gobierno”, ha dicho el mandatario en su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional. “Todo es político, quieren regresar por sus fueros los conservadores, no tienen llenadera, quieren seguir robando, nada más que no lo van a lograr, porque si algo ha cambiado en México es la mentalidad del pueblo. Hay mucha conciencia en el pueblo”.

Hoy dijo que se referirá a los opositores como “los corruptos”.

“Ni un voto a los corruptos, y hacemos caso, ya no vuelvo a decir ‘ni un voto a los conservadores, ni un voto a los corruptos, ni un voto a las élites, ni un voto a los clasistas, ni un voto a los racistas’, está bien así””, señaló.

Además, dijo que “decir que ni un voto al conservadurismo no es decir que ni un voto al PRIAN”, en referencia al bloque opostior. “Si ellos se ponen el saco, pues es otra cosa”, completó.

“Ya no voy a decir ni un voto al conservadurismo, voy a decir ni un voto a los fifís”, reiteró. “O puedo decir ni un voto a los conserva, ni un voto a la derecha, ni un voto a los corruptos, ni modo que me vayan a castigar por eso”, añadió. “Así va a ser mejor, ni un voto a los corruptos. ¿Cómo voy yo a aplaudir y a quedarme callado ante la corrupción?”, aseveró.

Y es que este jueves, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) se pronunció favorablemente sobre una denuncia en la que se acusó al Presidente de “violentar la equidad” en la contienda de los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México en este año.

#BoletínINE 📝 | INE ordena a la Presidencia de la República retirar declaraciones que infringen el principio de equidad de los procesos electorales locales en Coahuila y Estado de México. https://t.co/4VRWyO507r pic.twitter.com/ulASFv6mQL — @INEMexico (@INEMexico) March 30, 2023

La denuncia fue interpuesta por la Senadora de Acción Nacional Kenia López Rabadán, quien dijo que el pasado 27 de marzo, durante su conferencia matutina, el Presidente de México había realizado manifestaciones que le quitaron el carácter de imparcialidad que debe tener al ser funcionario público.

Las manifestaciones denunciadas, se dieron luego de ser cuestionado sobre el desecho de un Magistrado de la Corte aplicado al Plan B que cambia los sistemas electorales en México y sus novedades, a lo que respondió que un Plan C sería que en las siguientes elecciones no se vote por los bloques conservadores.

El INE resolvió proceder con la queja e hizo un llamado al Presidente para abstenerse a realizar manifestaciones de la misma índole y ordenó eliminar o modificar desde sus plataformas, la conferencia matutina donde aparecen los actos denunciados en un lapso no máximo de seis horas tomadas en cuenta desde su notificación este jueves.