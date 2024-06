VIDEO ¬ Gerente de Burger King llama “muerto de hambre” a cliente por pedir promoción

El cliente compartió que su visita al establecimiento de comida rápida fue una de las peores experiencias que ha vivido.

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- Cientos de personas aprovecharon las promociones de distintos negocios de comida rápida para celebrar la creación de uno de los platillos más populares y representativos de Estados Unidos: la hamburguesa.

Entre cupones y descuentos, los clientes visitaron establecimientos para canjearlo por el antojo del día, como el usuario de TikTok @Pablo_carnitas, quien visitó una sucursal de Burguer King para recoger su regalo.

Sin embargo, a diferencia de otros negocios, el personal de ese punto de venta se negó a hacerle válida la promoción y además fue ofendido por el gerente del lugar.

A través de un video compartido en la plataforma, Pablo relató cómo fue que su celebración del Día de la Hamburguesa lo dejó con un mal sabor de boca.

El joven narró que cuando quiso canjear la promoción que tenía este establecimiento, le apareció un cupón extra que mencionaba una hamburguesa gratis, por lo que se acercó al mostrador para solicitar que lo validaran.

Pablo le dijo a la cajera que le explicara cómo funcionaban los cupones, pero al no tener la información, la mujer decidió llamar al gerente de la sucursa, quien se acercó con una actitud déspota y le cuestionó: “¿Si sabes que en Burger King no regalamos hamburguesas? Si diéramos una hamburguesa se nos acabaría la tienda, ¿verdad?”.

El tiktokero comenzó a grabar la situación, mientras el gerente continuaba agrediéndolo. “Si quieres comida gratis, están los bancos de comida”, agregó.

El cliente insistió en que las promociones debían ser respetadas tal cómo están escritas en el portal, cuponeras y aplicaciones, a lo que el encargado del establecimiento respondió: “A ver, regálale al muerto de hambre una hamburguesa”.

Lo anterior, generó reacciones no sólo en el cliente, sino de varios internautas que exigieron no tolerar malos tratos y hasta el momento, la empresa no se ha pronunciado respecto a lo ocurrido.