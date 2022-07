VIDEO: Elizabeth García Vilchis es exhibida al saltarse la fila en elección de Morena

René Sánchez Galindo emitió un mensaje en sus redes sociales, en el cual aseguró que nadie se coló en la fila y que sólo pidieron ayuda para evitar que su hijo pasara por una crisis.

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “¿Quién es Quién en las Mentiras?” de la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y su esposo, René Sánchez Galindo, quien fue Secretario de Gobierno en la administración de Claudia Rivera Vivanco, fueron denunciados en redes sociales por meterse de manera irregular a la fila de las votaciones durante las elecciones internas de Morena en Puebla.

A través de un video, el cual fue compartido por el periodista Jorge Castillo, la funcionaria de la Dirección General de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República fue captada cuando salía de un centro de votación ubicado en la plaza principal de la Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras.

Ahí, un militante encara a su esposo: “¿Cómo estás, René? Me da mucho gusto verte, pero la entrada es por allá, donde está toda la gente formada y no por aquí, carnal. Se me hace una grosería de tu parte que te metas por donde está la salida y que te burles. No se vale. Sobre todo tú que se supone que fundaste el partido. No puedes hacer este tipo de cosas, entrar y que te valga madre el cómo se organizan las asambleas del partido”.

🤷‍♂️🤦🏻‍♂️¡NoEsFalsoPeroSeExagera!

Cachan a @_LizVilchis y su esposo @ReneSGalindo ex secretario de Gobierno con @RiveraVivanco_ ahorrándose la fila para votar en internas de @MorenaEnPuebla @PartidoMorenaMx

¡Quemón! 🔥 pic.twitter.com/O9DW2t9vzc — jorge castillo (@castilloloyo) July 30, 2022

Ante los cuestionamientos, Ana Elizabeth y René Galindo intentaron justificarse, pues comentaron que querían evitar que su hijo esperara en la fila, a lo que el ciudadano respondió: “No, pero tu chaparrito no debe de venir aquí. Yo entiendo muy bien que tiene sus propias necesidades, pero no puedes hacer eso tú. Pueden turnarse para cuidar al niño, pero no puedes justificar ese mal actuar con tu niño”.

En la videograbación ambos emiten comentarios, sin embargo, éstos no se alcanzan a percibir. Finalmente, quien los graba advierte que los va a denunciar. “No puedes hacer eso. Te voy a denunciar con la pena y a ti también”, concluyó.

En respuesta, René Sánchez Galindo emitió un mensaje en sus redes sociales: “Nadie se coló. Llegamos temprano. Para evitar que Camilo pasara una crisis pedimos ayuda. Regresamos en su momento. Decidimos educar en la participación popular. Como siempre, en cada ejercicio de participación democrática llevamos a Camilo. Hoy decidimos evitar una crisis”.

Nadie se coló. Llegamos temprano. Para evitar que Camilo 💙 pasara una crisis pedimos ayuda. Regresamos en su momento. Decidimos educar en la participación popular.

Como siempre, en cada ejercicio de participación democrática llevamos a Camilo. Hoy decidimos evitar una crisis 💙 — René Sánchez Galindo (@ReneSGalindo) July 30, 2022

El sábado 30 de julio, se llevaron a cabo las elecciones para elegir a 150 consejeros estatales de Morena en Puebla. Para dicho proceso se instalaron 40 centros de votaciones. Con ello, se elegirán a 10 consejeros en cada uno de los 15 distritos federales electorales.

Durante dicha jornada, hubo denuncias de acarreos, compra y coacción de votos e incluso, en Minatitlán, Veracruz, la Diputada local Jessica Ramirez Cisneros fue retirada del módulo por presuntamente causar destrozos en la elección interna de Morena.