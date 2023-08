SRE pide cooperación con Interpol para localizar a María Fernanda, perdida en Berlín

La Embajada mexicana en Alemania también ha mantenido contacto con hospitales y altos niveles de la Policía de Berlín para recibir actualizaciones en el caso.

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó nuevas acciones para localizar a la joven María Fernanda Sánchez Castañeda, incluyendo la solicitud de cooperación con Interpol.

A través de un comunicado, la Cancillería mexicana dio a conocer a través de la Embajada en Alemania que la dependencia ha coordinado medidas con los padres de María Fernando, como reuniones con la Policía de Berlín y gestiones con autoridades mexicanas para obtener la colaboración de la Interpol en el caso.

En la reunión más reciente, llevada a cabo el día de hoy, el Embajador Francisco Quiroga dio a conocer que la atención de esta era llamar la atención de las autoridades del más alto nivel de la Policía de Berlín.

Die 24-jährige Maria Fernanda S. C. verließ am 22.07.23 ihre Wohnung in #Treptow–#Köpenick und wird seitdem #vermisst. Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Foto & Infos: https://t.co/F6hsISpgHG Hinweise bitte an unser #LKA:

☎️(030) 4664-912444

^tsm pic.twitter.com/T7ktMvpwAK — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2023

Como parte de las medidas tomadas, la Sección Consular de la Embajada acudió a las oficinas de la Policía de Berlín para requerir actualización del caso; así como el contacto con hospitales de la capital alemana, sin que se tuvieran datos sobre la localización de María Fernanda.

Asimismo, las autoridades han mantenido contacto constante con familiares y amigos, brindando apoyo para la impresión de volantes y otras acciones para dar visibilidad al caso.

“Diversas agrupaciones de personas mexicanas en Alemania y en Europa se han sumado a los esfuerzos de difusión”, agregó.

📄México continúa con gestiones consulares para localizar a María Fernanda Sánchez, en coordinación con autoridades y familiares en Alemania.https://t.co/FXkmk1Hexj pic.twitter.com/63RpHZXw5y — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 1, 2023

El Embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, informó que los padres de María Fernanda Sánchez Castañeda se reunieron con él la semana pasada.

La Embajada mexicana en Alemania dio a conocer que el encuentro se llevó a cabo con el fin de “revisar las acciones realizadas hasta el momento” para localizar a la joven, así como para definir el curso de acción durante los próximos días.

El pasado 23 de julio, la Embajada efectuó el protocolo de protección consular de manera inmediata después de que los padres de la estudiante reportaran su desaparición.

El Emb. @PacoQuiroga y equipo de @EmbaMexAle nos reunimos hoy con los padres de María Fernanda.

Colaboramos con ellos, las autoridades y la sociedad para encontrarla.

#ComunicadoDePrensa pic.twitter.com/oZ8fvs2ssj — EmbaMex Alemania (@EmbaMexAle) July 26, 2023

Como parte de dicho protocolo, además de contactar a la familia de María Fernanda, la representación diplomática mexicana lo hizo con la universidad donde la joven estudiaba su posgrado, la Policía, aeropuertos y hospitales.

La joven egresada del Tecnológico de Monterrey fue reportada como extraviada el pasado 22 de julio por sus amigos del centro educativo, así como por sus familiares, quienes no pudieron contactarla.

Sánchez Castañeda, de 24 años de edad, salió de su departamento en Büchnerweg, pero nunca volvió. En redes sociales se ha comentado que lo último que se supo de ella fue que planeó asistir a una fiesta con motivo del Orgullo LGBTIQ+ junto a sus amigos y compañeros de clase, pero al final no llegó a la cita porque se sentía cansada.

Luego de esto, sus amigos en Berlín intentaron contactarla al siguiente día, el domingo 23 de julio, pero no hubo respuesta alguna de la joven. Finalmente, cuando llegó el inicio de semana y aún no se tenían señales de ella, los allegados de la joven decidieron acudir el lunes por la mañana a su departamento ubicado en el Neon Wood, un edificio exclusivo para estudiantes, pero ella no se encontraba en su residencia aunque todas sus pertenencias estaban intactas.