Los padres de María Fernanda sostienen reunión con el Embajador de México en Alemania

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- Francisco Quiroga, Embajador de México en Alemania, se reunió ayer por la tarde con los padres de María Fernanda Sánchez Castañeda, la estudiante de intercambio que desapareció el pasado 23 de julio.

A través de un comunicado, la Embajada mexicana en Alemania dio a conocer que el encuentro se llevó a cabo el día de ayer con el fin de “revisar las acciones realizadas hasta el momento” para localizar a la joven, así como para definir el curso de acción durante los próximos días.

El pasado 23 de julio, la Embajada efectuó el protocolo de protección consular de manera inmediata después de que los padres de la estudiante reportaran su desaparición.

Como parte de dicho protocolo, además de contactar a la familia de María Fernanda, la representación diplomática mexicana lo hizo con la universidad donde la joven estudiaba su posgrado, la policía, aeropuertos y hospitales.

Dichas acciones han resultado en la emisión de la ficha de búsqueda de María Fernanda, así como en la convocatoria a organismos de la sociedad civil alemana para ofrecer mayor información sobre su paradero.

“Otros elementos de la colaboración institucional permanecen reservados para proteger la privacidad de la familia y no entorpecer investigaciones en curso”, añadió la Embajada.

La joven egresada del Tecnológico de Monterrey fue reportada como extraviada el pasado 22 de julio por sus amigos del centro educativo, así como por sus familiares, quienes no pudieron contactarla.

Sánchez Castañeda, de 24 años de edad, salió de su departamento en Büchnerweg, pero nunca volvió. En redes sociales se ha comentado que lo último que se supo de ella fue que planeó asistir a una fiesta con motivo del Orgullo LGBTIQ+ junto a sus amigos y compañeros de clase, pero al final no llegó a la cita porque se sentía cansada.

Luego de esto, sus amigos en Berlín intentaron contactarla al siguiente día, el domingo 23 de julio, pero no hubo respuesta alguna de la joven. Finalmente, cuando llegó el inicio de semana y aún no se tenían señales de ella, los allegados de la joven decidieron acudir el lunes por la mañana a su departamento ubicado en el Neon Wood, un edificio exclusivo para estudiantes, pero ella no se encontraba en su residencia aunque todas sus pertenencias estaban intactas.

At this moment we need the help of social media and contacts in Berlin, Germany.

Our friend María Fernanda Sánchez has not been located since July 22nd. Please, let's make her photo and information go viral. Share with everyone you know!#MaffTeBuscamos #México #Berlin

☎️:… pic.twitter.com/G69scXsbeF

— Vanne Arriaga ☻ (@cv_arriaga) July 25, 2023