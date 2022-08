“Son tiempos de tormenta”, admite Monreal; aún no hay acuerdo sobre la Mesa Directiva

Monreal Ávila dijo que este día será “intenso y pesado” en el marco de la renovación de la Mesa Directiva y señaló que si no es posible llegar a un acuerdo, “habrá una elección directa normal”.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- El Senador Ricardo Monreal Ávila dio a conocer este miércoles que aún no hay un acuerdo para la renovación de la Mesa Directiva del Senado de la República, además, reconoció que se viven “tiempos de tormenta”.

“Nosotros estamos acostumbrados a luchar contra la adversidad, cuando uno viene desde abajo, de gente humilde, sin estructuras ni cobijo del poder, siempre es más complicado, pero estamos acostumbrados y hoy necesitamos lograr nuestra aspiración de ser una República de hombres libres, de hombres conscientes”, expresó en un video.

Monreal Ávila señaló que este día será “intenso, pesado y difícil”, ya que se elegirá quién relevará a Olga Sánchez Cordero en la Mesa Directiva. “Estamos desde las seis de la mañana tratando de lograr un acuerdo; sin embargo, si no es posible, habrá una elección directa normal”, acotó.

“El Presidente de [Andrés Manuel] López Obrador nos convoca todos los días a no ser súbditos, a no ser vasallos, a actuar con autonomía y a que en el Poder Legislativo se elija un auténtico órgano de control parlamentario. Es lo que estamos haciendo en la práctica, por eso nosotros preferimos ser un órgano autónomo y ser un órgano de control parlamentario en el equilibrio de los poderes. Nosotros, como dice el Presidente, no nos hincamos ante nadie, sólo ante el pueblo, pero también ante la Constitución y la Ley, son nuestro principal instrumento para convivir y para asumir con responsabilidad toda nuestra función”, dijo.

Buen día, será una jornada intensa. Hoy se elige la nueva Mesa Directiva del @senadomexicano. Actuaremos siempre con dignidad y con decoro. pic.twitter.com/XJ6ZQOqNAr — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 31, 2022

Finalmente, el Senador morenista afirmó que “los puestos no son lo importante, lo que importa es la dignidad, la conciencia, su autonomía, el criterio y el país”. “Soy hombre de fe, creo en Dios cuando vienen estas tormentas y se precipitan, él sabe el lugar donde debemos estar, no hay que preocuparse, hay mucho aplomo, mucho carácter y mucho entusiasmo”, concluyó.

Ayer, se vivió un nuevo episodio de eso que parece la acelerada ruptura definitiva. En la plenaria realizada en la vieja casona de Xicoténcatl del Senado pudieron identificarse ya dos grupos morenistas: uno que respaldó a Monreal como dirigente del partido en la Cámara Alta, y otro que cuestionó su acercamiento a la oposición y su manejo como coordinador del Grupo Parlamentario: el “desaire” de los secretarios de Estado, le dijo, es “un mensaje político”. Porque el distanciamiento en Morena pasó de ser anecdotario para volverse una realidad. Y esto tendrá consecuencias inmediatas.

La fracción morenista ya no es un bloque sólido y Ricardo Monreal podría llegar a la Presidencia de la Mesa Directiva con apoyo de senadores que le son leales, pero además con Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural.

A la confrontación que se ha desatado por la sucesión en el Senado se han sumado otros legisladores que obedecen a diferentes corrientes: Gabriel García Hernández, cercano al Presidente López Obrador; Higinio Martínez, del grupo Texcoco y que en últimas fechas ha mostrado coincidencias con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; José Narro Céspedes, que ha tenido diferencias en fechas recientes con Monreal y Alejandro Armenta, identificado dentro de los monrealistas.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado al final de su conferencia de prensa sobre si se necesita un relevo en el Senado y se limitó a decir: “No, no me meto en eso”. Ante la insistencia de la reportera sobre si él pidió a los miembros de su Gabinete no asistir a la reunión de ayer , agregó: “el viernes”.