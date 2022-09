Balandra, la playa más bonita de México, peligra por derrame y una lenta respuesta

Por Antonio Cervantes

Tijuana, 31 de agosto (Zeta).– El 21 de agosto, el yate de lujo “Fortius” sufrió una avería, incendiándose durante la madrugada en el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Balandra, totalmente fuera de horario de visitación.

El siniestro se dio en la superficie de la Subzona de Uso Restringido Balandra B, conocida comúnmente como Playa del Hongo, generando la contaminación de la zona con aceite, diésel, ceniza y hollín.

La mañana siguiente al incidente, el daño ecológico era evidente: manchas oscuras provocadas por el derrame de combustible, cenizas y demás desechos que provocaron la declaratoria de contingencia ambiental. Al cierre de esta edición, no se reveló el tamaño del daño ecológico generado en el APFF Balandra.

El 22 de agosto, la Profepa recibió una denuncia contra quien resulte responsable “por presuntas transgresiones a las disposiciones legales y ordenamientos que regulan la protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, en este caso, del APFF Balandra”, indicó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En el informe emitido por las autoridades federales, se refiere que Semar, Profepa, Capitanía del Puerto, CONANP y la Red de Observadores Ciudadanos (ROC) recorrieron la zona, incluso el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, afirmó que la empresa responsable contrató a otra que, junto con la Marina, contendrán la contaminación.

La Subzona de Uso Restringido Balandra B, es de vital importancia para el ecosistema, en ella habitan más de 40 especies de flora y marinas endémicas, entre otras especies en peligro por el desastre ecológico.

Esta subzona presenta una gran importancia ecológica para las especies marinas y resulta imprescindible su conservación, debido a que funge como una extensión de los manglares de El Merito, que en su conjunto sirven de hábitat y refugio de peces como pargo amarillo (Lutjanus argentiventris), pargo colorado (Lutjanus colorado) pargo cenizo (Lutjanus novemfasciatus), pargo rayado (Lutjanus aratus), coconaco (Hoplopargus guentherii) y camarones (Pennaeus spp.), de importancia económica para la pesca de la región, así como de otros grupos de fauna como moluscos y crustáceos, entre los que se encuentra la almeja chocolata café (Megapitaria squalida) y almeja chocolata roja (M. aurantiaca).

De igual manera, las características físico-químicas de esta subzona guardan un frágil equilibrio ecológico del cual dependen los manglares de Balandra, por lo cual, en caso de presentarse cambios en la cantidad de nutrientes o de sus corrientes marinas, afectaría directamente a los manglares de Balandra, según el Plan de Manejo de Balandra.

“No solamente estamos hablando de un ecosistema costero, estamos hablando de dunas, de manglares, de un montón de especies tanto nativas como migratorias que se encuentran en esta zona de protección de flora y fauna, y no se nos está diciendo qué tan grave fue el daño ambiental. Estamos exigiendo por parte de CONANP, Profepa y Semarnat que nos informen qué es lo que ha estado pasando”, urgió Adrián de la Rosa, representante de Fridays for Future La Paz.

La playa fue cerrada hasta nuevo aviso, debido a los trabajos que se realizan para retirar el hidrocarburo derramado, aunado al riesgo a la salud que puede implicar.

De acuerdo con autoridades estatales y la federal, los contaminantes están sellados aun contra las corrientes marinas, algo que, según especialistas, es imposible.

El cierre de la zona, denominada Área Natural Protegida (ANP) desde el 30 de noviembre de 2012, también obedece a que permita trabajar en el saneamiento de la playa.

LA EMPRESA RESPONSABLE DE DERRAME

Pese a los llamados de autoridades como Semarnat, Profepa, CONANP y el propio Gobierno del Estado, ZETA recibió información de que los trabajos de saneamiento fueron detenidos desde la mañana del martes 23 de agosto, debido a que la aseguradora de la compañía responsable, en este caso dueña de la embarcación, contrataría a otra empresa para llevar a cabo los trabajos se remediación.

Gracias a los datos extraoficiales, se sabe que el yate de lujo “Fortius” pertenece a la empresa Fortius Electromecánica, SA de CV, su director es Sergio Genaro Alcalde Delgado, en tanto los administradores y accionistas son David Andrade Alcalde y Bárbara Alcalde Acosta.

Según las historias en redes sociales de familiares de los Alcalde, el yate visitaba constantemente distintos destinos de playa, incluyendo Balandra, uno de los preferidos de la familia.

La empresa se puso en contacto con el seguro de la embarcación contra accidentes, la cual detuvo las acciones de remediación para cotizar con la que se encargará del trabajo ecológico. Al cierre de edición, informaron a ZETA que han solicitado cinco cotizaciones y que el proceso para llevar a cabo los trabajos tomaría semanas para iniciar.

LOS ACCIDENTES PASAN: VÍCTOR CASTRO

El desastre ecológico que ha provocado el naufragio del yate “Fortius” no ha sido medido, las autoridades desconocen el nivel de impacto que podría tener en el ANP y su ecosistema.

Para no ahuyentar al turismo, el Gobierno del Estado de Baja California Sur ha minimizado el incidente, siendo éste uno de los desastres más graves en la historia de Sudcalifornia y el primero de esa magnitud para Balandra.

“No se puede prever, es un incendio en una embarcación, creo que toda la comunidad entiende que es un accidente. Los dueños, pobres de las pérdidas que sufrieron también, por fortuna es importante la decisión de no huir a su responsabilidad, es primero limpiar la playa; segundo, sacar esa embarcación de ahí, pero también están en ese proceso; tercero, de la multa que se van a hacer acreedores, pues solamente ahí Semarnat o Profepa, no sé a quién corresponde”, declaró el mandatario Víctor Castro Cosío.

Parece que desconoce el procedimiento, ya que la aseguradora reiniciará los trabajos una vez que cuente con cotizaciones del servicio ambiental, lo cual tomaría de 45 a 60 días, según se agilice el trámite.

Incluso la Semarnat, a través de la CONANP, interpuso denuncia contra quien resulte responsable, no así contra los dueños de “Fortius”.

De acuerdo con el gobernador, los trabajos de limpieza deben ir al 70%, sin embargo, personal de la Semarnat confió a este Semanario que de momento están detenidos.

Y es que había una empresa remediando el sitio, pero los dueños del yate le dijeron que parara, no le han pagado, y esto se debe a que la aseguradora tomaría el caso y contrataría a quien hará los trabajos para remediar el encallamiento y daño ecológico.

“Vamos avanzando en la limpieza, Marina Armada de México ha tenido la oportunidad de trabajar, coordinarse con una empresa privada que los dueños del barco, que por fortuna han sido muy responsables, pusieron a esa empresa especializada, y ya debe ir a estas horas del día en un porcentaje importante de 70; en un par de días debe estar completamente la playa limpia y lista para que la sigamos disfrutando los sudcalifornianos, y los que vienen a visitarnos de todas partes del mundo”, comentaría el gobernador.

Aunque las barreras que colocó la Semar para retener los hidrocarburos son suficientes para detener la contaminación, el detalle es que se está en plena temporada de huracanes y la situación podría empeorar.

“Desde el momento del accidente, bloquear la zona para que no se contaminara más, y con las barreras que pusieron fue suficiente, ya está toda la contaminación a la orilla del mar, lo están limpiando y en un muy corto tiempo, no sé exacto, ellos tienen el trabajo en mucha actividad y ahí va”, detalló el titular del Poder Ejecutivo estatal.

Hay hermetismo para conocer la identidad de los tripulantes, dijeron que 12 personas viajaban en el yate de lujo, y en realidad eran 13. Una semana previa al accidente, familiares visitaron Playa Balandra en yate, la evidencia fotográfica y en video aún se encuentra en redes sociales.

Incluso denotan que la embarcación permanecía dentro de ANP a deshoras de funcionamiento del APFF Balandra, incluso el día del incendio la embarcación estaba de madrugada en una fiesta de particulares.

Pese a los impactos que generan las embarcaciones en Playa Balandra, no habrá restricciones a los turistas que ingresen por medio del mar, ya que, según el gobernador, “los accidentes pasan”.

“No hay restricciones, porque son embarcaciones que están dentro de la Ley, no vamos a restringir más, es una desgracia que pudo haber acontecido aquí en el muelle fiscal y no por ello vamos a dejar de que sigan llegando embarcaciones. Tengo previsto, y espero que nadie tenga previsto un tipo de regulación de esa naturaleza, hasta donde den los propios barcos tienen su regulación, porque se da en función de su calado y estaba dentro de los límites normales, con todas las de la Ley, lo que sucede es que a esas embarcaciones también pueden sucederle un accidente, de manera que, pues la vida así es”, reiteró Castro.

DISCRIMINACIÓN

En Playa Balandra, a cargo de la CONANP, hay discriminación, así lo han denunciado visitantes y los propios prestadores de servicios turísticos, pues se da prioridad a embarcaciones de lujo y visitantes extranjeros, principalmente a quienes provienen de servicios desde Cabo San Lucas.

A aquellos que brindan el servicio de bajo impacto en APFF Balandra les exigen hasta Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por utilizar un kayak, embarcación sin motor y regularmente para el ecoturismo.

“Se les está pidiendo ese tipo de permisos con esa rigurosidad, es incongruente por parte de las autoridades ambientales que le exijan al kayak mucho más de lo que le puedan exigir a un crucero, a un yate o a una embarcación grande”, apuntó Adrián de la Rosa, representante de la organización comunitaria Fridays for Future La Paz.

Mientras las familias que desean visitar Playa Balandra vía carretera -la habitual-, deben llegar entre cuatro y cinco de la mañana para alcanzar a entrar, ya que sólo permiten el acceso a 60 vehículos al día.

Por mar entran múltiples embarcaciones sin restricción alguna, no importa la cantidad de personas que ocupen el yate, todas ingresan con tranquilidad a la hora que quieren y pueden permanecer el tiempo que deseen; por tierra están limitados a cuatro horas y hasta cierta hora del día.

“Es completamente lamentable el daño ambiental que provocó este incidente, si bien, sabemos que las playas deberían ser accesibles para todo el mundo, nos hemos dado cuenta que en realidad a las embarcaciones no se le aplican las mismas restricciones que a las personas que ingresan a través de la carretera. Hay un cierto aforo permitido, y desde diciembre, me parece, se ha estado aplicando un monto a turistas no locales, pero sí se les ha aplicado un costo a los turistas por el acceso a la playa. No nos estamos dando cuenta o por lo menos no estamos percibiendo las mismas medidas de aforo para las embarcaciones, sobre todo como los yates”, dijo De la Rosa.