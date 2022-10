La Reforma Electoral “no desaparecerá el INE”, sino los fraudes, aclara el Presidente

El mandatario federal señaló que “hay una campaña de desinformación” en torno a la reforma en materia electoral que está por discutirse en el Congreso de la Unión.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de México aseguró este lunes que la Reforma Electoral no busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y que, por el contrario, es para que ya no exista fraude en las elecciones del país.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador insistió en que el órgano electoral está en manos de los “conservadores”.

“Aprovecho para informar que es una Reforma Electoral para que haya democracia. No es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones. Eso no va a desaparecer, ni tampoco el Tribunal encargado de calificar las elecciones”.

“Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude como ya lo han hecho. Y eso hay que evitarlo porque sería un retroceso y una cuestión gravísima para el país”, añadió.

López Obrador insistió en que la reforma electoral no busca desaparecer al INE, sino que quiere poner fin a un sistema “que está en poder de los conservadores”. pic.twitter.com/7VPB3jlUDB — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 31, 2022

Además, el mandatario federal señaló que “hay una campaña de desinformación” en torno a la reforma que está por discutirse en el Congreso de la Unión.

“[Felipe] Calderón fue allá a España a decir que en este mes de noviembre se acababa la democracia en México, porque iba a desaparecer el INE […] Los que manejan el INE que son los conservadores corruptos, Claudio X. González y compañía, que siempre han estado en los fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia, tienen una campaña engañando a la gente sobre todo allá en Las Lomas, porque fui por allá y vi que en las casas había carteles diciendo ‘yo defiendo al INE, no a la destrucción del INE'”, dijo.

Por otro lado, cuestionado sobre el voto electrónico empleado en la elección del domingo en Brasil, el Presidente López Obrador mostró una opinión positiva y mencionó que sería bueno que se implementara en México.

“Sí, voto electrónico, porque funciona, hay que copiar lo bueno. Y estoy seguro que cuesta menos, que no es tanto gasto y como se está ahora discutiendo sobre la Reforma Electoral, ayudaría mucho un sistema así, seguro, imparcial, eficiente y rápido”.

“Hay que buscar la forma, pero es un hecho que ese sistema funciona porque estamos hablando de Brasil. Ya sabemos que en Costa Rica desde hace décadas funciona muy bien ese sistema electoral”, agregó.

También fue cuestionado sobre la declaración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la cual exhortó al Congreso de la Unión aprobar una reforma en materia electoral que transforme al INE, debido a que su actuar ha vulnerado la política en el país.

El Jefe del Ejecutivo federal manifestó que muchos descalifican la postura porque está al frente Rosario Piedra, cuyo hermano participaba en una organización “revolucionaria o subversiva”.

“El caso de Rosario, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, no la quieren desde que se propuso porque su hermano [Jesús Piedra] era acusado de haber participado en el movimiento revolucionario o subversivo, como se le quiera ver, que asesinó de manera injusta a Eugenio Garza Sada y quedó un rencor muy fuerte de la derecha”. “Entonces toda la derecha en contra. Cualquier postura que venga de la Comisión de Derechos Humanos siempre va a ser mal vista por el conservadurismo”.

Sobre si respalda la postura de la CNDH el mandatario respondió: “Yo creo que sí. Cómo no vamos a estar de acuerdo que las elecciones sean justas y libres. ¿Quién no está de acuerdo en que se respete el voto; que se acaben los fraudes electorales? ¿Que no se gaste tanto en las elecciones electorales? En la organización de las elecciones que sólo haya un organismo electoral y no 32; que los diputados y senadores sean electos. ¿Quién no va a estar de acuerdo? Pues Claudio X. González, que ha realizado fraudes. No estoy levantando ningún falso, los padecí”.