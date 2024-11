Haces es acusado por PRI y PAN de haber falseado su voto en reforma de impugnabilidad

En el registro de la votación en la Reforma en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución federal no figura Pedro Haces en los legisladores de Morena que votaron a favor de los cambios a los artículos 105 y 107 de la Constitución, sino que aparece entre los legisladores que no estuvieron presentes.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).– Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) aseguran que el Diputado Pedro Haces Barba, mano derecha del coordinador en la Cámara Baja de Morena, Ricardo Monreal Ávila, falseó su voto a favor de la reforma de impugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución debido a que no se encontraba en la sesión que se realizó este miércoles.

El propio Haces Barba ha confirmado que, en efecto, se encontraba en Estados Unidos en donde se reunió con dirigentes sindicales de ese país. Versiones extraoficiales afirman que el Diputado de Morena acudió al partido de las Grandes Ligas realizado en Nueva York en el que se coronaron Los Dodgers de Los Ángeles, una acusación que de momento no ha sido demostrada.

—Ayer no estuve presente. Y el PAN no es mi papá para andar viendo qué hago y qué no hago —dijo el Diputado Haces Barba, al ser cuestionado si acudió a la sesión del 30 de octubre.

https://twitter.com/alitomorenoc/status/1852191590791442748?s=52&t=lV10rEgPgVCHHV6gOoA5bg

—¿Dónde estaba?

—Trabajando donde hay que trabajar, recuerden que soy un dirigente nacional obrero. Tengo que recorrer todo el país.

—¿Estuvo en la Serie Mundial?

—Que lo averigüe el PAN.

—¿Votó ayer, diputado?

—No, ayer no estuve aquí.

—Pero su voto apareció en el tablero.

—No sé por qué.

—¿Habrá fantasmas?

—Yo creo que sí es posible.

https://twitter.com/PedrohacesO/status/1852191280639455723

“¡Esto es una burla al proceso legislativo! El diputado morenista, @PedrohacesO, admite que no fue a la sesión donde se aprobó la destructiva reforma de Morena, pero su nombre aparece en el tablero como si hubiera votado a favor”, reclamó esta noche el Senador Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, al compartir una foto que, se supone, es la de la votación de este miércoles.

Por parte del PAN, el Diputado Federico Döring, solicitó a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, el video de la votación donde se aprobó la minuta de supremacía constitucional. “En diversos medios se ha dado a conocer su ausencia para acudir a un evento deportivo fuera del país, restando certeza y validez al decreto”, sostuvo.

No obstante, en el registro de la votación en la Reforma en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución federal no figura Pedro Haces en los legisladores de Morena que votaron a favor de los cambios a los artículos 105 y 107 de la Constitución, sino que aparece entre los legisladores que no estuvieron presentes.

Lo cierto es que el Diputado Pedro Haces Barba se ha convertido en un personaje incómodo dentro de la bancada de Morena en San Lázaro. El político y líder sindical ha sido acusado en las últimas semanas de imponer las presidencias de 15 comisiones de la Cámara de Diputados.

Pedro Haces Barba, “el segundo” de Monreal, como lo ha dicho el propio coordinador de la bancada de Morena, ha sido una figura controvertida en la Cuarta Transformación, pues aunque juega un papel importante en el sindicalismo y ahora en la bancada morenista, ha estado envuelto en varios escándalos.

Una de las polémicas que rodea a Haces Barba es su lujoso estilo de vida, el cual contrasta con la política de austeridad republicana promovida por el movimiento de la llamada 4T. Al sindicalista se le ha visto antes en eventos exclusivos como corridas de toros en Sevilla y el Gran Premio de Fórmula 1 en Miami.

Pedro Haces también es conocido por ser un ferviente defensor de las corridas de toros en México. En repetidas ocasiones ha llamado a la comunidad taurina a recabar firmas para evitar que este tipo de eventos sean suspendidos en la capital del país.

El empresario es propietario de “Don Bull Productions México”, una empresa que promueve este tipo de eventos, la cual lidera junto al promotor taurino Simón Casas a través de la empresa Natalia. La familia Haces ostenta dos ganaderías bravas en la zona del Ajusco: Pedro Haces e hijos y Los Ébanos.