La 4T necesita de la movilización social para apoyar al Presidente, dice Taibo II

El escritor y director del Fondo de Cultura Económica recordó que desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia una de sus prioridades ha sido erradicar la corrupción dentro del Gobierno; sin embargo, reconoció que aún existen estructuras “de bloqueo y sabotaje” que faltan por limpiar.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), aseguró que el proyecto de la Cuarta Transformación encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador necesita de la movilización social para evolucionar y seguir con su crecimiento.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, en el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el escritor indicó que sin el apoyo de la sociedad, el Presidente mantendrá una lucha en solitario ante un aparato del Estado que aún está cubierto por la corrupción.

“La 4T no la para nadie, va a seguir evolucionando y creciendo. El gran obstáculo es que la 4T necesita una pata de la mesa, que es la pata de la movilización social, si no sumamos la movilización social, Andrés va a estar empujando, empujando y empujando con un aparato del Estado que es verdaderamente pésimo, burocrático, lento, ineficiente y en algunos sectores, yo diría que en el nivel tres, tiene mucha corrupción”.

Taibo II recordó que desde la llegada de López Obrador a la Presidencia se ha ido erradicando la corrupción dentro del Gobierno; sin embargo, reconoció que aún existen estructuras “de bloqueo y sabotaje” que faltan por limpiar.

“Hemos limpiado el uno, hemos limpiado el dos, pero en el tres todavía hay estructuras de bloqueo, de sabotaje que hay seguir limpiando. Hay que perder timidez a la hora de limpiar la casa. Yo creo que se vienen años de lucha social muy interesantes y la parte que me resulta extraordinariamente atractiva es el papel que juega la información en estos momentos, que supongo es nuestra pesadilla de los tres que estamos aquí”, comentó a Álvaro Delgado y Alejandro Páez.

El director del Fondo de Cultura Económica reconoció que la 4T debe ser más abierta a la crítica y flexible. Además, dijo, debe analizar si vale la pena enfocarse en los mensajes de sus detractores.

“Tenemos que ser mucho más flexibles, tener más sentido del humor y analizar quién es este cuate qué está diciendo esto, qué ha hecho durante los últimos años de su vida, en qué ha trabajado. Hay algunos de nuestros críticos de ‘la derecha intelectual’ que dices de qué han vivido los últimos 30 años”.

Paco Ignacio Taibo II señaló la importancia que tiene el Gobierno en turno en aceptar las críticas para evitar repetir las conductas de sexenios anteriores como el del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien hablaba de teorías conspirativas en su contra.

“Desde Díaz Ordaz vivimos en un país que está normado por las conspiraciones. Díaz Ordaz soñaba todas las noches con qué conspiraciones es la de hoy y actuaba en consecuencia, esta lógica del conspirativismo, de hay segundas intenciones cuando dice lo que dice, te crea una actitud de rechazo a la crítica positiva, que es cierto, no abunda además”.

LA IMPORTANCIA DE LA OPINIÓN PÚBLICA

El escritor ahondó en la importancia que tiene la opinión pública en la sociedad pues explicó cómo puede influir de manera positiva o negativa en contra de los gobiernos en el poder.

Paco Ignacio Taibo II aseguró que el índice de aprobación del 64 por ciento que tiene el Presidente López Obrador se debe a que la gente sabe y se informa sobre el trabajo que realiza el mandatario.

El director del Fondo de Cultura Económica celebró la apertura que ha tenido la difusión de la información y los medios de comunicación en México, algo que generaciones pasadas no tuvieron la oportunidad de ver.

“Hagamos una reflexión terrible: nosotros somos una generación que creció con ‘lo dijo Zabludovsky’ y no se sabía, no era público, no era generalizado que Zabludovsky tenía un teléfono rojo donde el Presidente o el Secretario de Gobernación le daba el titular del noticiero de la noche. Yo lo sabía porque trabajaba haciendo pendejadas en Televisa en aquella época y varias veces pasando frente a su despacho lo vi y pregunté ‘¿Con quién habla?’ ‘Habla con el Secretario de Gobernación que le dice qué tiene que decir’”, recordó el escritor.

Taibo II también rememoró la ocasión en que se unió a una manifestación del movimiento #YoSoy132 frente a las instalaciones de Televisa, situación que consideró que puso en jaque a la televisora.

“Estábamos una vez, hace años con los del #YoSoy132 en Televisa diciendo ‘mienten, mienten’ y regalando libros, y nosotros regalamos libros a los policías, fue una manifestación muy inteligente y luego tuve la casualidad de estar sentado en la mesa de un restaurante y encontré a un funcionario de Televisa hablando en voz más alta de lo que debía diciendo: ‘si esto sigue así nos van a pegar donde no creen. Nos van a pegar porque los anunciantes saben que los ratings están descendiendo vigorosamente’, y me quedé con la reflexión de que la opinión tiene un doble efecto, el efecto de tener opinión y el efecto de influir sobre las grandes cadenas”.

A pesar de la apertura que han tenido los medios de comunicación en México, Paco Ignacio Taibo II reconoció que aún quedan muchas tareas pendientes por resolver, por ejemplo, generar que los grandes periódicos difundan los trabajos que se hacen en el Fondo de Cultura Económica y generar redes alternativas de difusión basadas en la ciudadanía y periodistas honestos.

“Hemos estado en guerra continua con las secciones culturales de cuatro o cinco periódicos, Reforma, El Universal con particular saña […] Ganar esa batalla es construir redes alternativas de difusión basadas en la ciudadanía y en periodistas como ustedes -Álvaro Delgado y Alejandro Páez- y esa batalla sí la ganamos porque hay un cúmulo, esta especie de infantería que no está sometida a la ley del chayote nos da aire de vez en cuando. Hay que tener cuidado cuando dices que el mundo mediático está podrido, no es verdad, está muy podrido pero no completamente, es muy injusto”.

El escritor explicó que en ocasiones las críticas negativas en contra del Gobierno tienen un mayor impacto al que deberían debido a la sobrevaloración que se les da dentro de los aparatos del Estado.

“Este mundo encerrado de los resúmenes informativos, los resúmenes de cabeceras dan una visión desproporcionada al impacto que tiene la prensa carroña”.

Taibo II explicó que muchas veces las notas, columnas o artículos de algunos medios que no cuentan con una gran cantidad de lectores se viralizan gracias a la ayuda de las mismas oficinas del Gobierno, gracias a las famosas síntesis informativas.

“Un día me pregunté este periódico que está titulando esto falsamente, es mentira lo que está diciendo, cuántos lectores tiene, pregunté y encontré respuestas, me dijeron ‘tiene con suerte seis mil lectores y eso porque lo regalamos en algunas línea aéreas’ y entonces para qué les sirve a la voz de la carroña un instrumento que tiene seis mil lectores en un país que tiene el tamaño del nuestro, ¿saben para qué les sirve? Para entrar todos los días su titular en el condensado de notas que se distribuye a lo largo y ancho del aparato estatal, del aparato de los gobiernos de los estados, de las oficinas, en las famosas síntesis que les da un espacio que la realidad no les da y tienen una sobrevaloración”, indicó.

A pesar de las adversidades a las que aún se enfrenta el Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio agradeció el apoyo que han recibido por parte de canales de televisión pública como el 14, 21 y 22.

“Nos están dando un fuerte apoyo, pesa un poco porque vienen de un pasado que vivía en la desconfianza, ‘que es la televisión pública es la nada’, lo demuestra su rating, ve sus contenidos de relleno y ese pasado no lo levantas de la noche a la mañana en términos de rating, pero apoyo de todo, el 22, 14, el 21 las cosas que hacemos en la Ciudad de México ahí están, y de repente le dices al cámara de canal 21 ‘¿ya filmaste? Ayúdame a repartir libros’ y te ayuda porque hay otro ambiente con los medios públicos”.

LOS RETOS DEL FCE

Paco Ignacio Taibo II se dio tiempo para presumir los avances y logros del Fondo de Cultura Económica durante 2021, entre los que destacan el reparto masivo del libro 21 para el 21, la producción de nuevos ejemplares y lograr reducir el precio de los tomos.

“Yo estoy muy contento y nuestros números son muy buenos. Primero, repartimos 21 para el 21, esos dos millones que circularon llegaron por primera vez en un reparto estatal a la mano de los lectores, repartimos en mano, fueron mil 800 operaciones de reparto a lo largo y ancho del país con un éxito muy grande”.

A pesar de que la pandemia provocó el cierre del 75 por ciento de las librerías del FCE y problemas de distribución, una vez que los Gobiernos estatales comenzaron a dar luz verde se lanzaron diversas campañas para reactivar al Fondo y atraer a los lectores.

“Lanzamos una campaña de bajar el precio de los libros y la ganamos, en la Feria del zócalo un libro del Fondo de Cultura costaba 85 pesos y un libro de las transnacionales costaba en promedio 190-220 pesos, les ganamos la batalla de bajar el precio de los libros contra lo que digan, ahí está la prueba. Luego lanzamos colecciones populares que tuvieron mucho éxito en 20 pesos y empezamos a construir redes alternas de distribución”.

UN DEFENSOR DE LA 4T

Además de su labor como director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II se ha caracterizado por ser uno de los principales impulsores del movimiento de la 4T que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 10 de octubre, en el marco de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, Paco Ignacio Taibo II aseguró que la Cuarta Transformación aprobará la Reforma Energética, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Congreso.

“Vamos a ganar la Reforma Energética, compañeros; nos los vamos a chingar”, aseguró en una charla que fue transmitida en vivo.

Las declaraciones del escritor tuvieron lugar durante su participación en la mesa titulada “La 4T va” en donde también afirmó que México va “a salir de la pandemia con una sociedad de lectores, eso se los vamos a ganar chingadazos, no hay ninguna duda”.

El escritor también se mostró optimista frente a la ola violencia por la que atraviesa el país, dijo que es una “batalla” que ganarán “a través de la moralización de los cuerpos represivos, porque hay que llamarlos como lo que son, del crimen organizado, pero también y sobre todo gracias a los programas sociales que van reconstruyendo sociedad organizada”.

En diversas ocasiones, el escritor ha expresado su apoyo y respaldo al Gobierno en el poder y de paso ha aprovechado para lanzar fuertes críticas a la oposición y a algunos integrantes de Morena.

El pasado 1 de noviembre, Taibo II pidió su renuncia a Mario Delgado, Presidente Nacional de Morena, al asegurar que el partido no tiene un rumbo claro con él al mando. Además, señaló al coordinador del partido en el Senado de la República Ricardo Monreal Ávila por promover candidaturas anti-Morena en las pasadas elecciones intermedias.

“Mario, si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia, no hay bronca; súmate a la que puedes hacer y algunas veces has hecho muy bien defendiendo la contrarreforma energética”, agregó.

El escritor mencionó que Monreal, aspirante a la candidatura presidencial, promovió candidaturas anti-Morena en las pasadas elecciones por lo que se cuestionó si aún es morenista.

“Me pregunto… no sé si sigue siendo miembro del partido el insigne activista permanente en las luchas internas y las grillas como Monreal. Me pregunto si no hay suficientes elementos hoy para pensar que promovió candidaturas anti-Morena”, apuntó.