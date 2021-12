Por qué el INE viola mis derechos humanos, políticos y civiles

Es mi derecho constitucional votar por la ratificación, o la revocación del mandato del Presidente de la República, es un Derecho Humano, el INE no me lo puede impedir.

Desde 1964, he sido ciudadano y he ejercido mi derecho a sufragar, muchas veces voté por quien consideré el mejor candidato: El Burro Chon, postulado por la Alianza Civico Democrata Juarense, que dirigió heroicamente el Doctor Roberto Vazquez Muñoz.

De 1988 para acá, lo he hecho por los candidatos de este gran movimiento de izquierda electoral, surgido con la unión del sector Nacional Revolucionario del PRI, el PMS (antes Partido Comunista y Heberto Castillo) y un amplio movimiento de Marxistas democráticos: el PRD.

Seis veces fui candidato perdedor a sabiendas por el PRD y dos veces ganador de una diputación Local por Morena.

En esos 24 años siempre pude votar por quien quería que ocupara un puesto de Gobierno por los próximos tres o seis años. Pero nunca tuve la oportunidad de votar a medio ejercicio del mandato por la ratificación del funcionario para que siguiera, o por su despido inmediato. Si tuviera esa oportunidad, la habría ejercido una y otra vez para que se fueran y escasas ocasiones para que siguieran. Mis derechos ciudadanos estaban incompletos.

Después de un camino muy intrincado, hoy tengo ese derecho, a tres años del Gobierno del Presidente de la República, puedo decidir si quiero que siga gobernando hasta los seis o que se retire del mando. Y lo estoy aprovechando para ejercerlo. Quiero que se convierta en una practica permanente de consenso o disenso con el gobernante.

No nos la ponen fácil a quienes queremos establecer ese derecho de participación ciudadana: una solicitud complicada, opiniones de los funcionarios antidemocracia del INE, cambios de fecha para ejercer nuestro derecho, tres millones de firmas, un presupuesto especial, etc. Esta opción, extendida a los senadores debía venir en el menú electoral de medio término.

Pero a un régimen autoritario, cleptocrático y antiderechos, en proceso de extinción, la libertad democrática, le va ganando paso a paso. Y este es otro avance.

Quiero estrenar mi nuevo derecho y ya apoyé los pasos previos y junté firmas, las que me tocaron, y me he ganado el derecho constitucional a votar en abril por la ratificación o revocación de AMLO como Presidente de la República. Y el INE debe cumplir con su trabajo para el que fueron nombrados. Si no lo hacen abusan contra mis derechos políticos, y cometen un delito. YA BASTA: los funcionarios del INE deben sujetarse a la Constitución y a la ley.

Esa institución ciudadana y autónoma costó muchas luchas, incluso vidas, para que la conviertan en un refugio de políticos corrompidos disfrazados de ciudadanos científicos e imparciales, caricatura de los científicos de Porfirio Diaz.

No pueden negociar el cumplimiento de su misión por más dinero, si cumplimos los requisitos para la consulta al pueblo, hacerla sin pretexto alguno, y por oponerse al pueblo mexicano deben renunciar y dejar el espacio para nombrar nuevos Consejeros.

Gustavo De la Rosa https://www.sinembargo.mx/author/delarosa Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.