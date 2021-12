FOTOS: “Brownie”, mascota del Presidente electo de Chile, se vuelve celebridad

Por María M.Mur

Santiago de Chile, 31 diciembre (EFE).- Con casi 350 mil seguidores en Instagram y 70 mil en Twitter en menos de dos semanas, “Brownie” -la mascota del Presidente electo de Chile, Gabriel Boric– está causando furor en las redes sociales, donde se presenta como el “Primer Perro de la República” y manda mensajes a favor del cuidado animal.

“Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular. Me comprometo a no solo velar por los derechos y caricias que merecemos los perros, sino por todas las mascotas de Chile”, publicó el can el 21 de diciembre en su primer mensaje en Instagram, que generó más de cuatro mil comentarios.