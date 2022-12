Censo de EU estima que habrán 7,900 millones de personas en el mundo para 2023

Estados Unidos, 31 de diciembre (AP).— La población mundial está proyectada a ascender a siete mil 900 millones de personas en el Día de Año Nuevo de 2023, de las cuales 73.7 millones fueron añadidas en 2022, informó el jueves la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Ese es un aumento de 0.9 por ciento en un año. Para enero de 2023, se proyectan 4.3 nacimientos y dos decesos por segundo, indicó la agencia demográfica.

La población estadounidense el Día de Año Nuevo de 2023 está proyectada a ser de 334.2 millones de personas, de las cuales 1.5 millones fueron añadidas en 2022, un aumento de poco menos de 0.5 por ciento.

