La OMS urge a China que comparta datos en tiempo real sobre contagios de COVID-19

Madrid, 31 Dic. (EUROPA PRESS).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha urgido este viernes a China que dé información en tiempo real sobre la situación epidemiológica del país, que enfrenta una explosión de casos de COVID-19 derivada de la retirada de la mayor parte de las restricciones impuestas durante toda la pandemia.

Después de que la OMS haya mantenido una reunión con funcionarios chinos sobre la situación actual de la pandemia de coronavirus, la agencia de la ONU ha enfatizado la importancia del monitoreo y “la publicación oportuna” de datos para poder ayudar a China y la comunidad mundial a “formular evaluaciones de riesgo precisas e informar respuestas efectivas”.

