Sheinbaum explica que el plan es producir en el país lo que hoy se importa de China

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó esta mañana que México cuenta con un plan para sustituir las importaciones que provienen de China para priorizar la producción nacional.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, la mandataria mexicana señaló que, en coordinación con los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, que existe el proyecto de sustitución implica que la mayoría se produzca en México, ya sea con empresas mexicanas o con empresas principalmente de Norteamérica o con Europa.

Además, la mandataria reiteró que es falso que México se trate de una «puerta trasera» para la llegada de inversiones chinas a Norteamérica, tal y como lo han acusado funcionarios canadienses, incluyendo el Primer Ministro Justin Trudeau, quien ha expresado sus preocupaciones con la llegada del gigante asiático a la parte norte del continente americano.

«Es que no es evidente para todo el mundo que China se volvió, entre otros, pues uno de los grandes exportadores para todo el mundo», destacó.

La Presidenta explicó que esto fue parte del proyecto de China y Estados Unidos luego de que el gigante asiático fuera integrado a la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, cuando vino la pandemia, agregó, vino una revisión de la gran globalización existente.

«No importaba si fabricabas en un país o en otro, lo importante era que era más barato y que se liberara el comercio, pues ahora hay una visión más de mercados regionales por diversas razones», añadió.

Es ante esto que reiteró su interés por el Tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y afirmó que en las reuniones que se hagan en su momento, tanto con el Presidente Donald Trump como con Justin Trudeau, se demostrará que la idea de la «puerta trasera» es falsa.

Esta no es la primera vez que Sheinbaum habla del tema. Tan sólo ayer, en su conferencia de prensa, aseguró que existe mucha desinformación para perjudicar a México. Como ejemplo, explicó que durante la Cumbre de Líderes del G-20, Justin Trudeau le preguntó sobre una planta de capital chino. Pero esa planta no está en México. La única planta de esa firma está en Pasadena, California.

Sheinbaum detalló que el Primer Ministro de Canadá le preguntó sobre una fábrica de autos eléctricos chinos que él creía que estaba instalada en México, pero está en Estados Unidos.

“Me preguntó de una marca de vehículos eléctricos de fabricación china, dijo que si había una planta en México, yo le dije que la única planta que existe está en Pasadena, California”.

Además, aseguró que en su reunión con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, le dejó en claro que él no está de acuerdo con las voces de políticos canadienses que piden excluir a México del T-MEC.

“El Primer Ministro no está de acuerdo en sacar a México del T-MEC y acordamos seguir dialogando, ellos tienen también sus propias elecciones pronto y también usan estos temas como parte de una campaña electoral y hay que recordar que quien en su momento defendió que Canadá se quedara en el tratado fue México”, explicó la Presidenta al recordar su conversación con Trudeau en el G20.

Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, señaló este jueves que le gustaría que continúe el T-MEC, pero también considera “otras opciones” dependiendo de las acciones que tome México.

El mandatario canadiense destacó que el tratado trilateral con México y Estados Unidos es “absolutamente excepcional”, por lo que considera como primera opción que se mantenga el tratado. “Esa es mi primera opción”, resaltó.

TRUDEAU:

«We will fight for Canadians, we will secure Canadian jobs & seek Canadian growth long into the future”

“Ideally, we do that as a united North American market”

«But pending decisions & choices that Mexico has made we may have to look at other options»#USMCA 🇺🇸🇲🇽🇨🇦 pic.twitter.com/GgksL2Kzmy

— José Díaz Briseño (@diazbriseno) November 21, 2024