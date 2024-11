La máxima casa de estudios ocupa lugar 54 en el orbe y es la mejor en América Latina

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se posicionó en el lugar 54 del mundo en la edición inaugural del Interdisciplinary Science Rankings (ISR) 2025.

A través de un comunicado, la máxima casa de estudios precisó que esta evaluación mide el compromiso y contribuciones de las universidades en el ámbito de la ciencia interdisciplinaria, y que en total fueron evaluadas 749 instituciones de educación superior de 92 países diferentes.

De esta forma, la Universidad Nacional se convirtió en la única del país en ingresar al top 100, la mejor de México y de América Latina, de acuerdo con el listado elaborado por el Times Higher Education, en asociación con Schmidt Science Fellows.

«La posición 54 en la primera edición de este ranking refleja el compromiso de la UNAM con la búsqueda de soluciones a los desafíos globales», destacó la Universidad en el boletín.

¿QUÉ UNIVERSIDADES ENCABEZAN EL RANKING?

El ranking ISR 2025 fue liderado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de Estados Unidos, seguido por la Universidad de Stanford, también del país norteamericano. En el tercer puesto destaca la Universidad Nacional de Singapur; posteriormente el Instituto Tecnológico de California, mejor conocido como el Caltech; y la Universidad de Duke.

En cuanto a América Latina, la lista de las 10 universidades mejor evaluadas es encabezada por la UNAM en el lugar 54; después por la Universidad de São Paulo, Brasil, en el sitio 57; y la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el 63.

Más abajo en el ranking, las instituciones brasileñas dominan la lista: la Universidad Estatal Paulista, la Universidad Federal de San Carlos y la Universidad Federal de Santa Catarina, las cuales ocupan las posiciones 84, 123 y 136, respectivamente.

