El Frente Cívico Nacional arrancará proceso para ser un partido de oposición en 2025

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- El Frente Cívico Nacional (FCN), liderado por Guadalupe Acosta Naranjo, anunció este sábado su intención de registrarse como partido político ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en enero de 2025.

La organización, que busca convertirse en una fuerza opositora sólida, se prepara para contender en las elecciones intermedias de 2027 y fortalecer su presencia para las presidenciales de 2030.

“Nosotros no vamos a ser sectarios de entrada. También queremos tener un diálogo con los partidos que ya están, con la oposición. No nos gusta todo lo que hacen, pero tenemos un enemigo muy fuerte enfrente [Morena], por lo tanto no hay que confundirnos de adversarios”, señaló.