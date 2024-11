Trump suma ultraderechistas del Proyecto 2025 para su Gobierno cristiano, conservador

Por Bill Barrow

WASHINGTON (AP).— Como expresidente y potencialmente futuro Presidente, Donald Trump elogió lo que se convertiría en el Proyecto 2025 como un mapa de ruta para “exactamente lo que nuestro movimiento hará” con otra oportunidad en la Casa Blanca.

Cuando el plan para un giro a la extrema derecha en Estados Unidos se convirtió en un lastre durante la campaña de 2024, Trump dio marcha atrás. Desmintió estar al tanto de los “ridículos y pésimos” planes redactados en parte por sus asesores y aliados durante su primer mandato.

Ahora, tras ser elegido 47º Presidente el 5 de noviembre, Trump está dotando a su segundo Gobierno de actores clave en el exhaustivo plan que rechazó por un tiempo. En particular, Trump ha contratado a Russell Vought como director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca; a Tom Homan, su antiguo jefe de migración, como "zar de la frontera"; y a Stephen Miller, de línea dura en materia de migración, como subjefe de política.

Estas maniobras han acentuado las críticas de los demócratas, que advierten de que la elección de Trump entrega las riendas del Gobierno a los conservadores del movimiento, que han pasado años planeando cómo concentrar el poder en el Ala Oeste de la Casa Blanca e imponer un marcado giro a la derecha en el Gobierno y la sociedad estadounidenses.

Donald Trump y sus colaboradores sostienen que ha ganado un mandato para reformar Washington. Pero afirman que los pormenores son solo suyos.

A continuación, un vistazo a lo que algunas de las elecciones de Trump presagian para su segundo mandato.

El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, un rol que Vought ya desempeñó bajo Trump y que requiere confirmación del Senado, prepara el presupuesto propuesto por un Presidente y generalmente es responsable de implementar la agenda del Gobierno en las agencias.

El trabajo es influyente, pero Vought dejó claro como autor de un capítulo del Proyecto 2025 sobre la autoridad presidencial que quiere que el puesto ejerza más poder directo.

“El director debe considerar su trabajo como la mejor y más completa aproximación a la mente del Presidente”, escribió Vought. La Oficina de Administración y Presupuesto, escribió, “es el sistema de control de tráfico aéreo del Presidente” y debe “participar en todos los aspectos del proceso político de la Casa Blanca”, llegando a ser «lo suficientemente poderosa como para anular las burocracias de las agencias ejecutoras".

Trump no entró en tales detalles al nombrar a Vought, pero implícitamente respaldó una acción agresiva. Vought, dijo el Presidente electo, “sabe exactamente cómo desmantelar el Estado profundo” —la expresión de Trump para la burocracia federal— y ayudaría a “restaurar la cordura fiscal”.

En junio, hablando en el podcast “War Room” del exasesor de Trump, Steve Bannon, Vought disfrutó de la tensión potencial: “No vamos a salvar nuestro país sin un poco de confrontación”.

La estrategia de concentrar aún más la autoridad federal en la presidencia impregna las propuestas del Proyecto 2025 y de la campaña de Trump. La visión de Vought resulta especialmente impactante cuando se combina con las propuestas de Trump de ampliar drásticamente el control del Presidente sobre los trabajadores federales y las arcas públicas, ideas entrelazadas con la elección del mega multimillonario Elon Musk y el capitalista de riesgo Vivek Ramaswamy para liderar un “Departamento de Eficiencia Gubernamental”.

Trump en su primer mandato buscó remodelar el servicio civil federal reclasificando a decenas de miles de trabajadores del servicio civil federal —que tienen protección laboral a través de cambios en el Gobierno— como nombramientos políticos, haciéndolos más fáciles de despedir y reemplazar con partidarios. Actualmente, solo unos cuatro mil de los aproximadamente dos millones de trabajadores del Gobierno federal son nombramientos políticos. El Presidente Joe Biden revocó los cambios de Trump. Trump ahora puede reinstaurarlos.

Mientras tanto, los mandatos de “eficiencia” de Musk y Ramaswamy de Trump podrían depender de una antigua teoría constitucional en desuso que sostiene que el Presidente —no el Congreso— es el verdadero guardián del gasto federal. En su “Agenda 47″, Trump respaldó la llamada “impugnación”, que sostiene que cuando los legisladores aprueban proyectos de ley de asignaciones, simplemente establecen un techo de gasto, pero no un piso. El Presidente sostiene la teoría, simplemente puede decidir no gastar dinero en nada que considere innecesario.

Vought no se aventuró en la impugnación en su capítulo del Proyecto 2025. Pero, escribió, “El Presidente debería usar todas las herramientas posibles para proponer e imponer disciplina fiscal al Gobierno federal. Cualquier cosa menos que eso constituiría un fracaso absoluto”.

La elección de Trump provocó de inmediato una reacción adversa.

Los representantes Jamie Raskin de Maryland y Melanie Stansbury de Nuevo México, destacados demócratas de la Comisión para la Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes, dijeron que Vought quiere “desmantelar la fuerza laboral federal experta” en detrimento de los estadounidenses que dependen de todo, desde la atención médica de los veteranos hasta los beneficios del Seguro Social.

“El propio dolor es la agenda”, dijeron.

Las quejas de Donald Trump sobre el Proyecto 2025 siempre han pasado por alto las coincidencias entre ambas agendas. Ambos quieren reimponer los límites de migración de la era Trump. El Proyecto 2025 incluye una batería de propuestas detalladas sobre diversas leyes de migración estadounidenses, normas del poder ejecutivo y acuerdos con otros países: reducir el número de refugiados, beneficiarios de visados de trabajo y solicitantes de asilo, por ejemplo.

Miller es uno de los asesores más antiguos de Donald Trump y arquitecto de sus ideas en materia de migración, incluida su promesa de aplicar la mayor medida de deportación de la historia de Estados Unidos. Como subjefe de política, que no está sujeto a la confirmación del Senado, Miller permanecería en el círculo íntimo de Trump en el Ala Oeste.

“America First Legal”, la organización fundada por Miller como un contrapeso ideológico a la Unión Americana de Libertades Civiles, estaba listada como un grupo asesor del Proyecto 2025 hasta que Miller pidió que se eliminara el nombre debido a la atención negativa recibida.

Homan, un colaborador nombrado del Proyecto 2025, fue director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante el primer mandato de Donald Trump, desempeñando un papel clave en lo que se conoció como la “política de separación familiar” de Trump.

Previendo un Trump 2.0 este año, Homan dijo: "Nadie está excluido. Si estás aquí ilegalmente, será mejor que estés atento".

John Ratcliffe, la elección de Trump para liderar la CIA, fue previamente uno de los directores de inteligencia nacional de Trump. Es un colaborador del Proyecto 2025. El capítulo del documento sobre la inteligencia de Estados Unidos fue escrito por Dustin Carmack, jefe de personal de Ratcliffe en el primer Gobierno de Trump.

Reflejando el enfoque de Ratcliffe y de Donald Trump, Carmack declaró que el aparato de inteligencia era demasiado cauteloso. Ratcliffe, al igual que el capítulo atribuido a Carmack, es de línea dura hacia China. En todo el documento del Proyecto 2025, Beijing se presenta como un adversario de Estados Unidos en el que no se puede confiar.

