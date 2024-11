Trump coloca a conductora de Fox, cirujano y excongresista en agencias de salud

Por Matthew Perrone y Amanda Seitz

WASHINGTON (AP) — El Presidente electo estadounidense Donald Trump nominó el viernes al doctor Marty Makary para dirigir la Administración de Alimentos y Medicamentos, seleccionando a un cirujano y autor que atrajo la atención nacional por oponerse a los mandatos de vacunación y algunas otras medidas de salud pública durante la pandemia de COVID-19.

Makary, profesor en la Universidad Johns Hopkins, es el más reciente de una serie de nominados de Trump que han declarado que el sistema de salud de Estados Unidos está “descompuesto”, y han prometido reorganizarlo. Como parte de una serie de nominaciones el viernes por la noche, Trump también seleccionó al médico y exrepresentante republicano Dave Weldon de Florida para que encabece los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Mientras tanto, la colaboradora de Fox News, Janette Nesheiwat, se perfila para ser la directora de salud pública de la nación.

Algunas de las opiniones de Makary se alinean estrechamente con el hombre que está a punto de ser su jefe: el prominente abogado ambientalista y activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr., a quien Trump propuso para que sea el próximo secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

En libros y artículos, Makary ha criticado el recetar medicamentos excesivamente, el uso de pesticidas en alimentos y la influencia indebida de las compañías farmacéuticas y de seguros sobre los médicos y reguladores gubernamentales, puntos en los que Kennedy también ha insistido durante años.

I am deeply honored and humbled by this nomination to serve as Surgeon General of the United States. Thank you, Mr. President, for your trust. I pledge to work tirelessly to promote health, inspire hope, and serve our nation with dedication and compassion @realDonaldTrump #MAHA pic.twitter.com/anKuzkYNcz

— Dr Janette Nesheiwat (@DoctorJanette) November 23, 2024