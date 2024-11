Una mujer es asesinada por su pareja o un familiar cada 10 minutos, advierte la ONU

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS).- Una mujer muere cada 10 minutos víctima de la violencia ejercida por su pareja o miembros de su familia, lo que supone unos 140 homicidios de este tipo al día, según datos recabados por ONU Mujeres, que cifra en 85 mil las mujeres y niñas asesinadas a lo largo de 2023 en todo el mundo.

Las mujeres y las niñas corren un mayor riesgo de ser asesinadas en el hogar, tal y como muestran estos datos, que establecen que el 60 por ciento de todos los homicidios cometidos en dicho periodo de tiempo --51 mil 100-- fueron perpetrados por personas de su círculo cercano, mientras que sólo el 12 por ciento de los homicidios contra los hombres se cometen en el ámbito privado.

Este documento revela que el feminicidio, la forma más extrema de violencia contra las mujeres y niñas, sigue siendo un problema generalizado en todo el mundo. En Europa y América, la mayoría de las mujeres asesinadas en el ámbito doméstico (64 y 58 por ciento, respectivamente) murieron a manos de sus parejas, mientras que en otros lugares los principales agresores eran miembros de su familia.

En total, se estima que 21 mil 700 mujeres han sido víctimas de feminicidio en África, 18 mil 500 en Asia, ocho mil 300 en las Américas, dos mil 300 en Europa y 300 en Oceanía. Esto convierte los hogares en el "lugar más peligroso para las mujeres". En América, el 58 por ciento de estos feminicidios son cometidos por la pareja, una cifra que es del 64 por ciento en Europa y del 41 por ciento en el resto del mundo. A nivel global, se estima que el 45 por ciento de estos asesinatos son perpetrados por parejas.

