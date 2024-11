"Zapatos Rojos" llega al Museo Memoria y Tolerancia, denuncia la violencia de género

El Museo Memoria y Tolerancia recibe nuevamente a "Zapatos Rojos", una instalación que, de acuerdo con su creadora, nació del dolor de todas las desapariciones y los feminicidios.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- La instalación "Zapatos Rojos" de Elina Chauvet llega al Museo de Memoria y Tolerancia con el objetivo de visibilizar y denunciar la violencia de género en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por el cial tedrán 16 días de activismo con conferencias y talleres gratuitos.

"Falta mucho por hacer, pero creo que esta instalación en el Museo Memoria y Tolerancia en estos 16 días de activismo, pretende sumarse al grito que todas quisiéramos gritar que todos, todes y todas a veces llevamos ahogado en los corazones, que ya basta", dijo Linda Atach, directora de exposiciones temporales del Museo.

Esta instalación se forma de zapatos que han sido teñidos de color rojo para representar a las mujeres desaparecidas y a las victimas de feminicidios, su objetivo es denunciar la desigualdad y la violencia que padecen las mujeres.

Elina se dijo emocionada de que el museo albergue su pieza, agregó que esta instalación, que nació del dolor de todas las desapariciones y los feminicidios, le hace sentir que su hermana está viva. Chauvet explicó que la violencia no sólo afecta a las mujeres, es para todos y daña muchísimo, sin embargo, todos desde sus espacios pueden hacer algo.

"["Zapatos Rojos" es una instalación] para que cambiemos como sociedad, cambiemos el pensamiento, generemos un cambio porque la violencia a las mujeres es hacia todos tiene una repercusión que se expande y que nos daña muchísimo", dijo Elina.

Norma Andrade, madre de Lilia García quien fue asesinada en 2001 en Ciudad Juárez, dijo que ya son 23 años de lucha, habló de que a pesar de los esfuerzos, el número de feminicidios ha aumentado. Subrayó la importancia de la educación y de cambiar la cultura, lo que se hace desde los niños de preescolar, mencionó, para educarlos en una cultura de paz, de negociación, de respetar a los seres humanos.

"Lo que necesitamos es cambiar nuestra cultura y ¿cómo vamos a cambiar esa mentalidad patriarcal y machista que tenemos con la educación? pero no la educación de él, de ella, la mía no, ya estamos bastante grandes ya no vamos a cambiar, necesitamos educar a nuestros niños a respetar la vida como lo es, yo no hablo nada más de respetar a la mujer, sino de respetarnos todos somos seres humanos y que así se le debería de educar desde preescolar es más deberíamos de educarnos desde la casa, pero no todos lo hacemos", dijo Norma.

ACTIVIDADES GRATUITAS

El Museo Memoria y Tolerancia tendrá actividades gratuitas orientadas a prevenir y eliminar la violencia hacia mujeres y niñas, entre ellas:

-25N. Proyección del documental Contragolpe: La misoginia en la era digital, además de paneles y recorrido por la exposición "Nos queremos libres y seguras".

Fecha: 25 de noviembre a las 8:45 horas.

*Requiere de registro previo

-Conferencia "Entendiendo la violencia de género". Se realizará el 26 de noviembre de 16:00 a 18:00 horas. *Requiere de registro previo

-Conferencia "La lucha por la vida es femenina: mujeres defensoras de Derechos humanos". Se realizará el viernes 29 de 12 del día a 13:50 horas. *Requiere de registro previo

¿Dónde? Museo Memoria y Tolerancia (Av. Juárez 8, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México).

Horarios: Martes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y fines de semana de 10:00 a 19:00 horas.

