Barco turístico se hunde en el mar Rojo con 45 personas a bordo; buscan desaparecidos

Un barco turístico se hundió este lunes en la región de Al Ghadeer, de Mar Rojo, cerca de Marsa Alam, donde continúan con la búsqueda de desaparecidos.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- Un barco turístico que realizaba una expedición de buceo se hundió este lunes en la región de Al Ghadeer, en el Mar Rojo, cerca de Marsa Alam, Egipto. La embarcación, identificada como Sea Story, transportaba a 45 personas, entre ellas 31 turistas de diversas nacionalidades y 14 miembros de la tripulación egipcia. Hasta el momento, 28 personas han sido rescatadas con vida, mientras continúan las labores de búsqueda de los desaparecidos.

El Gobernador del Mar Rojo, Amro Hanafi, confirmó que las operaciones de rescate están en marcha, con el apoyo de helicópteros y una fragata de la Armada egipcia. “Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de todos. Informaremos cualquier novedad a su debido tiempo”, aseguró en un comunicado.

El incidente ocurrió en medio de condiciones climáticas adversas. La Autoridad Meteorológica Egipcia había alertado sobre un temporal en las aguas del mar Rojo, con olas que podían alcanzar hasta cuatro metros de altura, e instó a suspender las actividades marítimas. Sin embargo, el Sea Story había partido el domingo desde Hurgada para un recorrido de seis días que incluía paradas en puntos emblemáticos para el buceo en arrecifes de coral.

Según fuentes locales, la tripulación envió una señal de socorro a las 5:30 de la madrugada del lunes, pero el barco se hundió antes de que los equipos de rescate llegaran. Algunos supervivientes han sido trasladados a hospitales, aunque no se han divulgado detalles sobre su estado de salud.

El mar Rojo, famoso por su biodiversidad marina, es un destino recurrente para los amantes del buceo y los deportes acuáticos. No obstante, el accidente subraya los riesgos inherentes a estas expediciones en condiciones climáticas extremas. Las autoridades continúan investigando las causas del hundimiento.

