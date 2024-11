De un delicioso brunch a Bomba Estéreo, Yellowstone y Miau Fest este fin de semana

Desfile navideño, concierto gratis en el Zócalo y hasta un festival gatuno son algunas de las actividades que la capital mexicana tiene esta semana, acá te contamos.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- Llega otro fin de semana y con él la duda de qué hacer en la Ciudad de México; estos días contarán con conciertos gratuitos y experiencias de serie, así que aquí te dejamos algunas opciones para que disfrutes de la oferta de esta

BOMBA ESTÉREO EN EL ZÓCALO

El grupo colombiano Bomba Estéreo se presentará en el Zócalo este 30 de noviembre, esto como parte los 16 días de activismo contra la violencia de género que iniciaron el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

La agrupación integrada por Li Saumet y Simón Mejía ha compartido escenario con artistas como Luis Fonsi y Bad Bunny, con quien lanzaron la canción "Ojitos lindos" en el 2022. Entre los temas que seguramente sonarán en la plancha del Zócalo se encuentran "To my love", "Somos dos", "Me duele", "Fiesta" y "Fuego".

La mexicana Samantha Barrón será la encargada de abrir el concierto para la banda colombiana. Barrón, que lanzó en 2020 su su álbum debut "Metadona", llegará con su neo soul, R&B y urbano al escenario en el que interpretará temas como "Dibújame", "Maldito romántico" y "No quise dañarte".

¿Dónde? P.za de la Constitución s/n , Centro (Área 2), Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. A las 19:00 horas.

¿Cuánto? Entrada Libre.

YELLOWSTONE LA EXPERIENCIA

Si eres seguidor de la serie Yellowstone, este es un evento imperdible, ya que el 30 de noviembre y el 1 de diciembre abrirá sus puertas una experiencia inmersiva para celebrar el épico regreso de esta producción de Paramount protagonizada por Kevin Costner. Habrá actividades familiares para poner a prueba las destrezas como vaquero mientras escuchas música country en vivo.

La foto para Instagram no puede faltar por lo que en el lugar habrá espacios inspirados en el Rancho Dutton, además de productos oficiales para llevarse a casa.

¿Dónde? Av. Constituyentes 851, Lomas Altas, Álvaro Obregón, 11950, Ciudad de México

¿Cuánto? Entrada gratuita, sin embargo, requiere de registro previo en yellowstonelaexperiencia.com

FESTIVAL DE JAZZ DE POLANCO

Este festival inició hace 12 años para acercar el jazz a todos y crear conexiones entre músicos de diferentes generaciones, actualmente también promueve los atractivos turísticos y la oferta cultural de la ciudad. Así que si te gusta el jazz, esta es una opción.

El cartel de esta edición está integrado por:

Sábado 30 de noviembre : Paco Herrejón Cuarteto La Magia de la Guitarra en el Jazz; Alberto García Quinteto Latin Jazz Project; Polanco Jazz All Stars Orquesta y Voces estelares del festival: Karely Esparza, Alicia González, Sandra Lau, Alex Serhan.

: Paco Herrejón Cuarteto La Magia de la Guitarra en el Jazz; Alberto García Quinteto Latin Jazz Project; Polanco Jazz All Stars Orquesta y Voces estelares del festival: Karely Esparza, Alicia González, Sandra Lau, Alex Serhan. El Domingo 1 de diciembre: Rey David Alejandre Quinteto, Trombonista estelar en Nueva York; Ilan Bar-Lavi Sexteto, un guitarrista fuera de serie; Héctor Infanzón, Una historia concertante y Alez Mercado & Friends Voces invitadas Louise Phelan y Suset.

¿Dónde? Teatro Ángela Peralta (Aristóteles s/n, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México).

¿Cuánto? A partir de 650 pesos más cargos. Consulta precios aquí.

ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ofrecerá un concierto este sábado 30 de noviembre en la Sala Silvestre Revueltas.

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México se fundó en 1978 y es considerada una de las agrupaciones más importantes del repertorio sinfónico en México y Latinoamérica. Su historia ha estado marcada por la visión artística de sus directores principales: Fernando Lozano (fundador), Enrique Bátiz, Luis Herrera de la Fuente, Jorge Mester, Enrique Barrios, José Areán y actualmente, Scott Yoo.

La Orquesta ha presentado más de tres mil conciertos en las principales salas del país, Estados Unidos, Europa, América del Sur y Asia.

¿Dónde? Sala Silvestre Revueltas (Periférico Sur 5141, Col. Isidro Fabela, CP 14030, Tlalpan, Ciudad de México) a las 18:00 horas.

¿Cuánto? El boleto tiene costo de 214 pesos.

MIAU FEST

Este 30 de noviembre y 1 de diciembre se realizará la octava edición del Miau Fest, un espacio dedicado a los gatos y por su puesto los amantes de los gatos que se realiza por una buena causa: recaudar fondos para albergues que rescatan y cuidan a los michis en situación de calle.

Entre las actividades que habrá en este Miau Fest se encuentran: pláticas sobre cuidado y adopción responsable de gatos, talleres para crear algo especial para tu gatito, campaña de esterilización a bajo costo y espacios para encontrar productos para los gatos.

Para entrar hay que llevar un donativo en especie como: croquetas (sólo en su paquete), alimento húmedo, arena, areneros, transportadoras, material de curación (gasas, agua oxigenada, vendas, pañales, cubrecamas, jeringas, alcohol, guantes, algodón), fórmula de leche materna para gatitos bebés, talco anti-pulgas, entre otros.

¿Dónde? Huerto Roma Verde (Jalapa 234, Centro Urbano Pdte. Juárez, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760 Ciudad de México)

¿Cuánto? Entrada con donativo en especie.

BRUNCH CON MIMOSAS ILIMITADAS

Los sábados y domingos el restaurante Macelleria Roma ofrece un menú de brunch especial con platillos deliciosos como los waffles con frutos rojos, chilaquiles, enchiladas suizas, benedictinos Macelleria (english muffin, prosciutto, huevo poché, salsa holandesa, pesto y espárragos), omelette mediterráneo, huevos al gusto, avocado toast, molletes y sándwich como el french dip que se sirve con una salsa de queso para bañar el sándwich o el baghettin Macelleria que lleva hueco revuelto con tocino y queso provolone.

Cuentan con una promoción especial de Mimosas o Bellini ilimitados, esta consiste en pedir un platillo del menú y sumarle 215 pesos, esto da la oportunidad de pedir estos cocteles las veces que se desee de 9 am hasta las 12:40 del día.

¿Dónde? Macelleria Roma (C. Orizaba 127, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México).

¿Cuánto? Un platillo del menú más 215 pesos.

DESFILE NAVIDEÑO

Este año el Bolo Fest cumple 10 años de realizar su ya tradicional desfile navideño. Este 30 de noviembre la Navidad llegará a Paseo de la Reforma en un desfile edición especial de aniversario con globos monumentales, carros alegóricos, botargas, villancicos y hasta Santa Claus.

Si quieres asistir a este evento recuerda llegar temprano para tener un buen lugar y poder ver todos los carros alegóricos, llevar bloqueador solar y agua, y si llevas niños, nunca perderlos de vista.

¿Dónde? Paseo de la Reforma (del Monumento a la Revolución a la Diana) a las 4 pm.

¿Cuánto? Entrada libre.