Australia aprueba una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años

Por Rod McGuirk

MELBOURNE, Australia (AP) — El Senado de Australia aprobó el jueves una prohibición de redes sociales para niños menores de 16 años, que pronto se convertirá en la primera ley de este tipo en el mundo.

La ley hará que plataformas como TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram sean responsables de multas de hasta 50 millones de dólares australianos (33 millones de dólares) por fallos sistemáticos para evitar que los niños menores de 16 años tengan cuentas.

El Senado aprobó el proyecto de ley con 34 votos a favor y 19 en contra. La Cámara de Representantes aprobó abrumadoramente la medida el miércoles con 102 votos a favor y 13 en contra.

La Cámara de Representantes aún tiene que respaldar las enmiendas de la oposición hechas en el Senado. Pero eso es una formalidad ya que el gobierno ha acordado que serán aprobadas.

Las plataformas tendrán un año para determinar cómo podrían implementar la prohibición antes de que se apliquen las sanciones.

