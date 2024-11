La FIFA nomina a José Armando, niño aficionado del Cruz Azul, a los premios The Best

Por Carlos Zúñiga

Ciudad de México, 29 de noviembre (ASMéxico).- Dentro de los Premios 2024 de la FIFA, se encuentra la categoría del “Fan Award”, mejor aficionado, donde entre los nominados, apareció, un joven que cautivó al país entero por su devoción hacia la "Máquina Celeste" de Cruz Azul. De catorce años de edad, el sueño de José Armando era poder conocer a los futbolistas del conjunto "Celeste", pero el chico de Veracruz decidió desistir de su proceso de quimioterapias con el objetivo de poder disfrutar al máximo sus últimos días y ya no pudo materalizarse su sueño con el equipo.

Además de la conmovedora historia que llegó a todo el fútbol mexicano, la FIFA también lo nominó mencionando: “José Armando, un joven seguidor de Cruz Azul enfermo de leucemia, se convirtió en un símbolo de esperanza no solo de la afición del equipo, sino de todas las personas que sufren enfermedades terminales. El chico falleció de forma trágica a los catorce años, antes de poder cumplir su sueño de conocer a los jugadores del equipo de sus amores. No obstante, su historia dejó una profunda huella en el club y en el fútbol Mexicano."

Junto a él, las otras dos historias son de Craig Ferguson, un aficionado escocés que caminó 1609 kilómetros entre Glasgow y Múnich para llegar al inicio de la Eurocopa 2024 y de paso, recaudó fondos para una organización benéfica dedicada a la salud mental.

Y de Guilherme Gandra Moura, quien padece una extraña enfermedad genética y es un aficionado incondicional del Vasco da Gama. Ya ha tenido la oportunidad de asistir a entrenamientos y partidos de su equipo, además de destacar por haber unido a seguidores del Flamengo y el Fluminense, archirrivales deportivos del Vasco da Gama.

