No está claro que la conversación con Donald Trump aliviara las preocupaciones: AP

Por Rob Gillies y Fatima Hussein

WEST PALM BEACH, Florida, EU (AP) — El Primer Ministro canadiense Justin Trudeau dijo el sábado que tuvo una “excelente conversación” con Donald Trump en su finca de Mar-a-Lago después de que la amenaza del Presidente electo de imponer aranceles significativos a dos de los principales socios comerciales de Estados Unidos provocara alarmas en Ottawa y Ciudad de México.

Sin embargo, no estaba claro si la conversación había aliviado las preocupaciones de Trump en momentos en los que Trudeau regresaba a Canadá.

Una persona familiarizada con los detalles de la reunión apresuradamente organizada el viernes por la noche dijo que fue una “cena positiva y amplia que duró tres horas”. El funcionario, que no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, dijo que los temas incluyeron comercio, seguridad fronteriza, fentanilo, defensa, Ucrania, OTAN, China, Oriente Medio y oleoductos, así como la reunión del G7 en Canadá el próximo año.

El Presidente electo republicano ha amenazado con imponer aranceles a productos de Canadá y México si los países no detienen lo que él llamó la afluencia de drogas y migrantes a través de sus fronteras. Dijo que impondría un impuesto del 25 por ciento a todos los productos que ingresen a Estados Unidos desde Canadá y México como una de sus primeras órdenes ejecutivas cuando asuma el cargo en enero.

