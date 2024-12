Izazaga 89 baja cortinas "hasta nuevo aviso" tras operativo antipiratería en CdMx

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- Las actividades comerciales al interior de la Plaza Izazaga 89 se verán detenidas por un periodo indefinido, luego de darse a conocer que las puertas del inmueble ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la zona centro de la Ciudad de México (CdMx), permanecerán cerradas "hasta nuevo aviso".

El anuncio en cuestión fue realizado a través de una publicación en la cuenta oficial de Facebook de la plaza, en donde se indicó que ésta no abrirá al público hasta que se indique lo contrario.

En la publicación citada no se dan detalles sobre el motivo de este cierre, pues únicamente se indicó que la decisión obedeció a instrucciones directas "de los propietarios del edificio".

El aviso de que las puertas de Plaza Izazaga permanecerán cerradas hasta nuevo aviso se da a tan sólo dos días de que autoridades federales y de la CdMx ejecutaron un operativo al interior del inmueble, en el cual se decomisaron más de 250 mil piezas de contrabando.

Dicho operativo, según indicó el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, se realizó como parte del Operativo Limpieza, un plan puesto en marcha por el Gobierno federal para frenar la comercialización en el Centro Histórico de productos importados irregularmente.

Según lo señalado por el titular de la dependencia, la mercancía asegurada durante el operativo se estimó en 7.5 millones de pesos.

Desde entonces, decenas de comerciantes se dieron a la tarea de extraer sus mercancías del inmueble, previniéndose ante nuevos operativos que pudieran ordenarse en la plaza dedicada a la venta al mayoreo y menudeo de productos de origen chino de diversa índole, desde ropa y calzado, hasta juguetes y aparatos electrónicos.

El operativo contra la piratería realizado en la Plaza Izazaga 86 en el centro de la Ciudad de México fue a petición de la industria nacional textil, del calzado, de muebles y juguetes y no a una solicitud del Presidente electo de Estados Unidos como han especulado algunos medios, aclaró el Secretario de Economía Marcelo Ebrard Casaubon.

“Yo estaba un poco ironizando hoy que ya parece que el Presidente Trump me va a decir hoy: ‘Marcelo, please, we want the Izazaga Tower, to make a Trump Tower’. Francamente, déjame decirte esto de dónde viene, de un planteamiento que hizo la industria mexicana textil y del calzado, entre otras, muebles y juguetes, las cuatro”, comentó Ebrard a “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.