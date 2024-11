Mercancía asegurada en Izazaga 89 es por 7.5 mdp; denuncian por extinción de dominio

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Economía (SE) dio a conocer este viernes que en el Operativo Limpieza, realizado la tarde de ayer en Izazaga 89, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se aseguraron alrededor de 262 mil piezas, con un valor de 7.5 millones de pesos.

En el marco de la estrategia de combate a la mercancía introducida y distribuida de manera ilegal al país, la dependencia realizó un operativo en una plaza comercial, durante el cual se confiscó mercancía ilícita que afecta la observancia de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

En conferencia, el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, aseguró que tan solo en un local se incautaron alrededor de 121 mil piezas que no tenían ni etiquetas ni documentación para acreditar su procedencia.

"Del local 1001, piso 10, (se incautaron) 491 bolsas, 121 mil 942 piezas, cero documentos. Del local 1005 al 1009, piso 10, 271 bolsas, con un total de 90 mil 532 piezas (...) En síntesis, ayer, fueron 262 mil 334 piezas introducidas ilegalmente a nuestro País, cruzaron nuestro territorio, llegaron al Centro Histórico, se venden sin ningún documento", detalló.

Por su parte, el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, señaló que el operativo estaba previsto para llevarse a cabo antes del Buen Fin, es decir, a mitad del mes, pero no se pudo realizar.

Hasta el momento, este se posiciona como el primer operativo que la Secretaría de Economía llevará a cabo en todo el territorio nacional en coordinación con la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como autoridades de los gobiernos estatales y municipales.

La iniciativa estuvo a cargo de cincuenta inspectores del IMPI, 42 elementos de SEMAR, 100 elementos de SSC, 60 elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial y 12 funcionarios de Comercio Exterior, quienes aseguraron alrededor de 90 mil productos hasta las 15:00 horas, apócrifos de origen asiático de las marcas Marvel, Sanrío, Disney, Nintendo; entre otras.

La Secretaría de Economía propondrá al Ministerio Público la extinción de dominio por la recurrencia de esta práctica ilegal en el predio de Izazaga 89, con base en el artículo 8, fracción III de la Ley Federal de Extinción de Dominio.

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Dr. Santiago Nieto Castillo, señaló que la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mantienen el compromiso de garantizar el Estado de derecho que brinde certeza jurídica a la propiedad industrial en México y con ello generar bienestar, procurar la defensa de los creadores y emprendedores y la reactivación económica del país.

Asimismo, las autoridades destacaron que la próxima semana solicitará la cancelación de patente de las aduanas involucradas en la entrada de mercancías incautadas en Izazaga 89; además de ser inspeccionadas, debido a que el operativo no solo abarca la recuperación de artículos, sino su trazabilidad de ingreso al País.

"En materia de aduanas, vamos a pedir la cancelación de la patente de las aduanas involucradas (...) Ya tengo la lista, no la puedo dar a conocer ahorita, pero no es nada más recoger la mercancía, sino ver cuál fue la aduana, la de la gente aduanal que hizo la gestión", dijo en conferencia Ebrard.

Finalmente, el Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, se burló de la supuesta intervención del Presidente Electo de Estados Unidos, Donald Trump, por el cateo en Plaza Izazaga 89, donde aseguró que dicha información es falsa. Esto luego de que medios locales afirmaran que el cateo tenía relación con una supuesta orden de Trump hacia el Gobierno de México por sus relaciones comerciales con China.

“Ya parece que Trump me va a decir, ‘oye, I’m very worry with the China place in Mexico city Izazaga’ No, no me dijo eso”, mencionó en conferencia de prensa.