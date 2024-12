Verstappen conquista el GP de Qatar; "Checo" abandona la carrera cuando iba en quinto

"Checo" Pérez abandonó la carrera del Gran Premio de Qatar a 17 vueltas del final, mientras que Max Vertappen, su compañero de Red Bull, ganó la carrera.

Ciudad de México, 1 de diciembre (AS MÉXICO).– Red Bull y Max Verstappen se quedaron con la victoria en el Gran Premio de Qatar. El podio lo completaron Charles Leclerc en el segundo escalón y Oscar Piastri en el tercero. "Checo" Pérez hacía una buena carrera, pero se vio afectado por un problema técnico y abandonó la cuando iba en la quinta posición.

MAX VERSTAPPEN WINS THE QATAR GRAND PRIX!! Expertly managed from the World Champion, who makes it two wins in three races! 👏👏#F1 #QatarGP pic.twitter.com/KqMPFWAcbw — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

Game over para Sergio Pérez. En el momento de mayor presión, "Checo" hizo un trompo en el Gran Premio de Qatar que prácticamente podría sentenciar su situación con Red Bull. Todo iba bien para el mexicano cuando en la vuelta 40 perdió el auto de manera insólita. Error o falla en el monoplaza (Pérez reportó falla en la transmisión) pero la imagen lo deja muy parado de cara al decisivo GP de Abu Dhabi.

En esta ocasión, "Checo" sí tuvo un buen inicio de carrera y es justo lo que necesitaba para poder sumar puntos importantes. Pérez arrancó noveno pero tras las primeras curvas subió al séptimo sitio tras dejar en el camino a Fernando Alonso y Lewis Hamilton, que tuvo una largada para el olvido.

El primer stint con las llantas medias fue regular para "Checo". El piloto de Red Bull logró mantener esa séptima posición aunque por momentos tuvo que defenderse de Lewis Hamilton. El británico se le puso en rango DRS por algunos lapsos de la carrera, pero pudo mantener a raya a un Lewis que tuvo una sanción de cinco segundo por una salida en falso.

LAP 41 / 57 PEREZ OUT! 😔 The Red Bull spins off before the restart and loses drive, and it's game over. #F1 #QatarGP pic.twitter.com/yBO0NMStcD — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

En la vuelta 29 la carrera cambió. Un espejo apareció en plena recta principal y tiempo después la repetición reveló que era el retrovisor de Alexander Albon. Dirección de carrera no hizo nada pero Valtteri Bottas no tardó en destrozar el vidrio dejando grandes restos sobre la pista.

A pesar de esto los comisarios no desplegaron ninguna bandera. Sainz y Hamilton fueron los que lo pagaron caro ya que pincharon sus neumáticos. Esto catapultó a ‘Checo’ al quinto lugar y todo parecía que podía ser un buen resultado para él.

Tras los pinchazos, dirección de carrera sacó el safety car a la pista y esto lo aprovechó ‘Checo’ para ir a boxes y poner el compuesto duro en la vuelta 36.

En al giro 40 la competencia se reanudó y ahí acabó todo para Sergio Pérez. Instantes previos de que se fuera el safety car, "Checo" tuvo un trompo que lo dejó fuera de la carrera.

En un principio pareció un grave error del piloto, sin embargo, en su radio reportó que la transmisión falló. Aún así, no es una buena imagen para él ya que su futuro en el equipo para estar prácticamente sentenciado. Los rostros en el pitwall de RB eran claros.

