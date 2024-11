"Checo" Pérez enfrenta el GP de Qatar: Horarios y cómo ver en vivo al piloto mexicano

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 30 de noviembre (AsMéxico).- Sergio Pérez llega al Gran Premio de Qatar con la presión encima. Los resultados no llegan para el mexicano y desde el equipo ya avisan que podría quedar fuera de Red Bull para 2025. Por ello, es clave encontrar un buen fin de semana y el mexicano intentará hacerlo en Lusail.

El Gran Premio de Las Vegas no fue el mejor para "Checo". Todo se condicionó desde la clasificación al quedar fuera en Q1 y en la carrera tuvo una remontada que le bastó llegar al décimo lugar para sumar un punto.

En Red Bull incluso ya le reprochan el haber perdido el mundial de constructores por lo que el ambiente es tenso, al tiempo en el que Pérez no se siente cómodo con el RB20.

If the top three teams finish where they start on Sunday...

- Red Bull would score 27 points

- McLaren would also score 27 points

- Ferrari would score 16 points

This would eliminate Red Bull and give McLaren a 41-point lead, with just 44 remaining in Abu Dhabi 🤓#F1 #QatarGP https://t.co/4TczrUqbxm

— Formula 1 (@F1) November 30, 2024