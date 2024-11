"Checo" Pérez busca redimirse en el GP de Qatar: arrancará en el puesto 16 del sprint

Por Javier Cardoso

Ciudad de México, 29 de noviembre (AS México).- La penúltima carrera del 2024 de la Fórmula 1 está por efectuarse. Este año ha sido muy complicado para el mexicano Sergio "Checo" Pérez, quien llegó como subcampeón del mundo y ahora simplemente los resultados no le han acompañado. Es por ello que está instalado como el piloto número ocho de la parrilla con un total de 152 puntos.

El hombre de la escudería Red Bull, intentará subirse al pódium en el Circuito Internacional de Lusail este domingo, cuando se efectué el Gran Premio de Catar en la pista de cinco mil 419 km y en la cual el año pasado el triunfador fue Max Verstappen.

El mexicano ha sido muy irregular en el 2024. En las cuatro últimas carreras solamente ha sumado ocho unidades. El último Pódium de "Checo" Pérez fue en China en el mes de abril.

La crisis del mexicano es amplia y vive la intensa presión de los rumores, muchos de los cuales lo ponen fuera del asiento del auto Red Bull para el 2025, pero nada al momento de eso es cierto.

Sergio Pérez obtuvo el cuarto lugar en el año 2021 después de las 57 vueltas al Circuito Internacional de Lusail; en el 2023, "Checo" finalizó la carrera en el puesto número 10 y alcanzó un sólo punto que le ayudó a finalizar en el segundo lugar del campeonato mundial de pilotos; el tapatío también participó en la carrera sprint en donde terminó en el puesto número 18.

El sitio 16 será en el que iniciará Pérez Mendoza este sábado en la carrera corta que reparte puntos, aunque difícilmente se moverá del puesto número 8 dentro de la Fórmula 1. "Checo" ha conseguido siempre puntos en Catar.

