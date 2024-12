VIDEO ¬ Periodistas preguntan qué pretende Trudeau con poner en mal a los mexicanos

En esta entrega de VERSUS se analizó el accionar que ha tenido Canadá y su Ministro Justin Trudeau, quien ha iniciado una campaña desesperada en contra de México, para tratar de evitar que su país sea expulsado del T-MEC. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha exhibido el verdadero rostro del Ministro Trudeau quien se ha rendido a los pies del Presidente electo norteamericano con tal de endulzarle el oído y asegurar su reelección.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá. busca generar una imagen negativa de México ante Donald Trump, Presidente electo de Estados Unidos, con el objetivo de evitar que su país sea echado del T-MEC para así limpiar su imagen de cara a la elección de 2025 en su país, coincidieron Alina Duarte, Perla Velázquez y Meme Yamel.

"Lo que pasa con Canadá es la desesperación vista desde una manera bastante ridícula pensado en la diplomacia. Trudeau ya se va y creo que lo que está pensado es ‘no me quiero ir y que me recuerden como el Primer Ministro que perdió con Estados Unidos’", afirmó la periodista Meme Yamel en esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en el Estudio B de SinEmbargo Al Aire.

El pasado fin de semana, el Primer Ministro de Canadá viajó a Florida para cenar con Donald Trump luego de que el Presidente de EU soltara las amenazas de subir aranceles. La cena no fue fructífera para Canadá. De acuerdo con reportes de la prensa canadiense, en la cena, que tuvo tres horas de duración, no hubo ninguna señal de que Donald Trump, quien asumirá la Presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, desecharía su idea de incrementar los aranceles a México y Canadá por el 25 por ciento.

Al respecto, Meme Yamel mencionó que la intención de Trudeau era dejar mal a México frente a Trump argumentando su relación comercial con China, sin embargo, olvidó decir que Canadá tiene una alianza más fuerte con los asiáticos.

"Trudeau vuela hasta la casa de Trump y ahí es donde intenta completar contra México pero no checan las cifras. Lo que hace Canadá es decirle a Estados Unidos ‘es que China es gran socio comercial de México’, pero sí, pero no, en realidad de quien es gran socio comercial China es de Canadá. De enero a noviembre del año pasado generaron mas de 600 mil 400 millones de dólares con Estados Unidos y 81 mil 460 con China. En el caso de México, para Canadá, México es su tercer socio en mercancía, para México, Canadá está en el cuarto lugar, los activos mas conocidos de Canda en México son los mineros, son las famosas mineras canadienses que lejos de dejar gran derrama económica nos han dejado gran devastación ambiental".

La periodista comparó el accionar de Trudeau y el de Sheinbaum. El primero, dijo, viajó hasta la casa de Trump para convencerlo de no expulsar a Canadá del tratado, mientras que en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha actuado de manera prudente. "Lo que hace Canadá en esta reunión que no puede entenderse de otra manera mas que desesperada, imaginemos lo desesperado que tuvo que estar Trudeau para volar la casa de Trump, a la Presidenta no la hemos visto ir ni a su casa, a su oficina, no, de a llamadita telefónica, no tiene que ir".

Meme señaló que México no se está agachando ni le está suplicando a Estados Unidos que sean amigos, ni le está implorando absolutamente nada.

Yamel reconoció la labor de la Presidenta Sheinbaum quien ha dejado claro que México no es responsable de todos los problemas de los que se queja Estados Unidos y Canadá y ha puesto sobre la mesa la crisis de fentanilo por la que atraviesan los canadienses.

"Canadá intentará hacerlo todo abajito del agua, conspirar en contra de México, arrastrarse a la casa de Trump, así todavía no sea Presidente para suplicar que lo perdonen y no lo separen del tratado. Por el otro lado México está poniendo una narrativa internacional en el otro lado de la historia, que en realidad el problema más grande de fentanilo no está en México, está en Canadá, porque Canadá tiene una de las capitales mundiales de fentanilo, hay laboratorios de fentanilo, hay toda una red sofisticada para la distribución de fentanilo".

Por su parte, Perla Velázquez señaló que tanto Estados Unido y Canadá siempre han visto a México como una moneda de cambio que pueden utilizar a su favor.

"A México se le ha visto como esa moneda de cambio para tratar de decir 'bueno, entonces ahora yo voy a utilizar los problemas que se suscitan y las problemas que también las problemáticas que también ha habido en México para jugarlo a mi favor y para jugar las elecciones a mi favor', que eso creo que es uno de los puntos relevantes también de entender porque ahora Canadá está tomando a México y está declarando una guerra en torno a sí que los expulsen del T-MEC y que este tratado nada más sea entre Estados Unidos y Canadá".

La periodista señaló que Canadá ha olvidado que en el pasado el expresidente Andrés Manuel López Obrador intervino para que Canadá no fuera expulsado de las negociaciones del T-MEC. "Se ha ido degradando la imagen de Justin Trudeau para llegar hasta este punto de las elecciones y utilizar ahora México como una moneda de cambio y tratar de recuperar esta fama que lo ha llevado a mantenerse en el gobierno".

Perla Velázquez señaló que el objetivo de Canadá y su campaña de desprestigio contra México ya ha tomado tonos electorales pues hay un sector que busca quedar bien con la ultraderecha y quitar a Trudeau del poder.

"Ahora también y jugar esta pieza de 'México es lo peor, no nos debemos de relacionar y no nos comparen y que no estemos ahí relacionados con ellos', simple y sencillamente para quedar bien con Donald Trump, para quedar bien con la ultraderecha, para seguir en esta idea del conservadurismo y ahora quitar al partido liberal de Canadá y que se meta a también estos conservadores allí a ganar terreno".

Y ahondó: "Ver que es más un problema político electoral lo que está sucediendo y cómo a México lo terminan utilizando para beneficiarse en las elecciones del siguiente año, que es también lo que pasa en su momento con Donald Trump, cómo utilizó a México para decir y aventar toda una guerra en contra de los migrantes, en contra del trabajo que se estaba desarrollando en ese momento para llegar al poder".

Finalmente, Alina Duarte señaló que históricamente México ha sido el principal afectado por los tratados comerciales firmados con Estados Unidos y Canadá.

"Si hoy el campo mexicano sí, la devastación de las mineras ha tenido efecto es producto también de este Tratado de Libre Comercio implementado desde el 1 de enero del 94 y eso es algo que no hay que olvidar para partir de lo que sí se ha beneficiado Canadá históricamente y económicamente desde México y que realmente no ha aportado a la economía mexicana".

Ante las quejas y descalificaciones de nuestros vecinos del norte por revisar los términos del T-Mec, Duarte mencionó que si alguien debería de exigir un nuevo tratado es México.

"Si alguien tendría que exigir revisión, efectivamente es México porque las condiciones no habían estado, digamos de manera equitativa, entre los tres países".

La periodista mencionó que se debe quitarle la careta a Trudeau pues en realidad es un personaje que busca el beneficio propio. "Hay que quitarle esa careta a Justin Trudeau que en nombre de hacer una política de identidad y que todos somos amigos de todos, pues tampoco es tan así, hay un marcado, clasismo, racismo en las políticas públicas, se aprovechan también de la fuerza de trabajo migrante, una política también belicista de apoyo al genocidio en Palestina y a todas las guerras que se les ocurre a Estados Unidos. Si marcamos esas diferencias evidentemente Canadá no es un aliado, no es un aliado ni de las causas, ni de México, ni de los pueblos, ni mucho menos".

