PuntosYComas ¬ 14 de cada 100 mexicanos enfrentaron un acto de corrupción en 2023

A pesar de que prevalece la corrupción en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública, son pocas las personas que denuncian. En 2023 apenas el 4.8 por ciento de las víctimas de corrupción mencionó haber denunciado un hecho ante alguna autoridad competente, lo cual representó 1.8 puntos porcentuales menos que en 2015, cuando se observó el nivel de denuncia más alto en el mismo periodo.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- En México, durante el año 2023, por lo menos 14 de cada 100 personas, de 18 años y más, que tuvieron contacto con servidoras o servidores públicos, experimentaron algún acto de corrupción en al menos uno de los pagos, trámites y solicitudes realizados.

Al desglosar los datos según sexo, se observa que, por cada víctima mujer, hubo dos víctimas hombres. En cuanto a la evolución del fenómeno de la corrupción en nuestro país, entre 2013 y 2023, la prevalencia de corrupción aumentó de 12.1 por ciento a 14.0 por ciento, concluye un estudio difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con motivo del Día Internacional Contra la Corrupción, que se conmemora el 9 de diciembre de cada año.

Esta emblemática conmemoración fue establecida en el 2003, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Contra la Corrupción, que tiene como objetivo promover y fortalecer las medidas de prevención y combate a este pernicioso fenómeno. México ratificó este instrumento, con lo cual se comprometió a fortalecer el combate a la corrupción y generar información relevante sobre el tema.

El pasado jueves 28 de noviembre del 2024 el Senado de la República avaló la ratificación de la maestra Raquel Buenrostro Sánchez, como titular de la Secretaría de la Función Pública, con 95 votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones. A partir de ese día, la Secretaría de la Función Pública se transformó en la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, creada por inicitiva de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, formalizada en las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación ese mismo día.

El estudio del INEGI explica que por entidad federativa, en 2023, Zacatecas y Nayarit presentaron las prevalencias más bajas de índices de corrupción con 8.9 por ciento y 9.5 por ciento, respectivamente. Chihuahua presentó la prevalencia más alta de índices de corrupción con 21.9 por ciento. En cuanto a la evolución temporal, de 2013 a 2023, Baja California Sur, Colima y Zacatecas se han mantenido entre las entidades con niveles bajos de corrupción; en contraste, en Guerrero y Sonora la prevalencia de corrupción aumentó hasta 3 veces respecto a 2013.

Desde 2013, los trámites realizados ante alguna instancia del gobierno estatal, como el pago del impuesto vehicular, los trámites en el registro civil, los relacionados con la propiedad, o ante el Ministerio Público, entre otros, tuvieron la mayor prevalencia de corrupción. En segundo lugar, se ubicaron los trámites del orden municipal, como el pago del agua, el predial y otros servicios municipales. Cabe resaltar que, mientras la prevalencia de corrupción en trámites estatales y federales disminuyó en 2023 respecto a 2021, la prevalencia de corrupción en trámites municipales tuvo una tendencia al alza desde 2013.

Según las estadísticas recopiladas por el Instituto de Geografía y Estadística, por tipo de trámite, 6 de cada 10 personas que tuvieron contacto con policías y autoridades de seguridad pública fueron víctimas de corrupción en 2023. Este ha sido el tipo de trámite con mayor proporción de víctimas de corrupción desde 2013. Otros trámites con prevalencias altas de corrupción, de 2013 a 2023, fueron los realizados ante el Ministerio Público o la Fiscalía Estatal y en la tramitación de permisos relacionados con la propiedad.

¿Qué facultades tiene la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno que encabeza Raquel Buenrostro Sánchez? El Artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala, entre otras:

“Emitir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en materia de investigación, fiscalización y auditoría internas, transversales o externas, incluida la fiscalización o auditorías de gabinete y electrónicas o cualquier otro tipo de revisiones, así como realizar las investigaciones, actos de fiscalización o auditorías que se requieran. Formular y conducir la política de la Administración Pública Federal para establecer medidas que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas, el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere y la protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como promover dichas acciones hacia la sociedad”.

La nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno también debe “ejercer las atribuciones que le correspondan en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Acceder a la información, documentación, datos e imágenes, registros y demás relacionadas en poder de la Administración Pública Federal que contribuyan con las investigaciones, actos de fiscalización, incluida su programación y, en general, con cualquier acción anticorrupción, para lo cual puede celebrar convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos con instituciones públicas y privadas”.

Está entre las atribuciones de la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno “Llevar a cabo el proceso de evaluación de la confiabilidad de las personas servidoras públicas que ocupen cargos estratégicos, de riesgo o de alto nivel que determine la propia Secretaría a través de disposiciones generales, para efectos de su ingreso, reingreso, permanencia o cualquier otro movimiento en el servicio público, y emitir lineamientos y criterios en dicha materia, mediante la aplicación de exámenes médico, toxicológicos, socioeconómicos, psicológicos y psicotécnicos y, en su caso, cualquier otro que determine la Secretaría mediante disposiciones de carácter general”.

Los principales motivos por los que las víctimas no denunciaron los actos de corrupción fueron porque consideraron que es inútil denunciar, el 29.5 por ciento; por ser una pérdida de tiempo, el 18.5 por ciento; porque la corrupción es una práctica muy común, el 12.6 por ciento y porque obtuvo un beneficio, el 11.6 por ciento. En conjunto, estos motivos englobaron el 72.2 por ciento de las víctimas de corrupción que no denunciaron.

El 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción desde que, en 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, con la finalidad de: a).- Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; b).- Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; c).- Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. México ratificó el instrumento, con lo cual se comprometió a fortalecer el combate a la corrupción y generar información relevante sobre el tema.

La designación de Raquel Buenrostro, mujer cercana al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la izquierda, para encabezar esta nueva dependencia no es casualidad. Se trata de una mujer que es considerada dentro de la 4T como incorruptible, de ahí que en su paso como Oficial Mayor de Hacienda fuera la encargada de todas las compras del Gobierno, para después ser la responsable de cobrar los impuestos que debían los grandes capitales, lo que llevó a que le pusieran el apodo de “Dama de hierro”, publicó el pasado 5 de octubre del 2024 nuestro diario digital SinEmbargo.mx, en una nota firmada por el reportero Alfonso López Dávila.

“Me pusieron la ‘Dama de Hierro’ porque si uno no se pone firme piensan que no es fuerte. A mí me pusieron así, pero no creo que sea la única funcionaria con carácter fuerte. A los hombres les dicen ‘qué carácter’ y a una mujer ‘es la dama de hierro’ como si fuera algo extraordinario. En un hombre lo ven normal y lo asimilan más rápido”. De esta manera se refirió Raquel Buenrostro a este apodo que le ha valido su eficiencia en los diferentes cargos que ha desempeñado en la administración pública. Se trata de una de las pocas entrevistas que ha concedido a un medio de comunicación. En esa ocasión, en junio de 2022, habló con las periodistas Daniela Barragán y Romina Gándara en el programa “Café y Noticias”, de SinEmbargo Al Aire. Buenrostro Sánchez se desempeñaba en ese entonces como titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Durante su desempeño como responsable del Servicio de Administración Tributaria se enfrentó a empresas extranjeras como Coca-Cola y Walmart y logró que pagaran impuestos en tiempo récord. De hecho su desempeño en esta dependencia le valió distintos reconocimiento tanto a la política que implemento como a su figura misma. Ahora será un personaje esencial en el combate a la corrupción durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Por los antecedentes de Raquel Buenrostro Sánchez, se podría presumir que hará muy en serio su trabajo en contra de funcionarios deshonestos, abusivos y ladrones.

