Trudeau advierte que el trato con Trump será "más desafiante"; le preocupan aranceles

Por Rob Gillies

Toronto (AP) — El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo el lunes que los estadounidenses "están comenzando a darse cuenta de que los aranceles sobre los productos canadienses harían la vida mucho más cara", y aseguró que responderá en caso de que Donald Trump decida seguir adelante con la medida.

El Presidente electo estadounidense ha amenazado con imponer un arancel del 25 por ciento sobre todos los productos que ingresen a Estados Unidos desde Canadá y México, a menos que detengan el flujo de migrantes y drogas.

"Trump fue elegido con el compromiso de hacer la vida mejor y más asequible para los estadounidenses, y creo que la gente al sur de la frontera está comenzando a darse cuenta de la realidad de que los aranceles sobre todo lo proveniente de Canadá harían la vida mucho más cara", afirmó Trudeau.

Durante el fin de semana, Trump concedió una entrevista a "Meet the Press", de NBC, donde dijo que no puede garantizar que los aranceles que propuso sobre los principales socios comerciales de Estados Unidos no aumentarán los precios para los consumidores estadounidenses.

"No nos engañemos de ninguna manera o forma, los aranceles del 25 por ciento sobre todo lo que va a Estados Unidos serían devastadores para la economía canadiense", puntualizó Trudeau.

Canada's National Embarrassment, Justin Trudeau, tells the Chamber of Commerce that we can "punch back" on Trump's 25% tariffs on Canadian exports by putting our own tariffs on things like Bourbon, Harley-Davidsons, playing cards, Heinz ketchup and cherries.

Dear Lord, an… pic.twitter.com/S7KI25ixOv

— Bret 🍁 (@Bret_Sears) December 9, 2024