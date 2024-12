¿Quién es Luigi Mangione, el millonario acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare?

Por Erika Hernández

Los Ángeles, 10 de diciembre (LaOpinión).- Luego de las autoridades confirmaron el lunes 9 de diciembre la detención del sospechoso Luigi Mangione por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, se dieron a conocer algunos detalles del joven de 26 años, incluyendo una conexión con el estado de California.

El presunto autor del asesinato ocurrido el pasado miércoles a plena luz del día en el centro de Nueva York habría vivido durante un período de su vida en la ciudad de San Francisco, al norte de California, de acuerdo con el The New York Times.

De acuerdo con los antecedentes laborales de Mangione, el joven trabajó como consejero jefe en el programa de Estudios Preuniversitarios en al Universidad de Stanford de California durante el año 2019.

Joseph Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, confirmó en una rueda de prensa que Mangione habría vivido en San Francisco, así como en Honolulu, Hawaii, donde habria tenido su único antecedente con la justicia, tras una citación por allanamiento de morada.

Mangione creció en Maryland y asistió al colegio Gilman School de Baltimore, donde fue atleta y el mejor alumno de su generación en 2016.

El presunto asesino asistió a la Universidad de Pensilvania, donde mostró un gran interés por el desarrollo de videojuegos. Durante sus años universitarios fue miembro de la fraternidad Phi Kappa Psi, además de que se licenció y obtuvo un máster en ingeniería. Su especialidad fue informática y su especialización secundaria en matemáticas.

Se supo también que proviene de una familia adinerada que ha prosperado gracias a propiedades inmobiliarias y a una cadena de centros de rehabilitación para adultos mayores, según CBS News.

Sus abuelos paternos, Nicholas y Mary, fundaron la empresa de residencias de ancianos Lorien Health Systems -donde el sospechoso trabajó temporalmente como voluntario- y dirigieron WCBM, una cadena de radio de Batlimore de tinte conservador.

De acuerdo con CNN, su familia también dirige una fundación familiar que tiene casi 4,5 millones de dólares en activos y además ha sido durante mucho tiempo una de las benefactores de la Universidad Loyola de Maryland, de carácter privado y religioso.

a photographer took pictures of a man before and after he assassinated United Healthcare CEO Brian Thompson pic.twitter.com/8bC2are3eQ

Mangione es primo del delegado del condado de Baltimore, Nino Mangione, republicano por el Distrito 42ª.

Tras días de búsqueda, Luigi Mangione fue arrestado tras haber sido visto en un restaurante McDonald’s en Altoona, Pensilvania, por un cliente que avisó a las autoridades.

El joven tenía un arma compatible con la utilizada en el asesinato -con la capacidad de disparar una bala de nueve milímetros y un silenciador-, herramienta letal que podría haber sido fabricada con una impresora 3D.

Luigi Mangione shouts as he is taken into his extradition hearing:

“[…] An insult to the intelligence of the American people”

pic.twitter.com/2fQMSjewGc

— Pop Base (@PopBase) December 10, 2024