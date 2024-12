Ken Salazar dejará cargo como Embajador antes de que Trump asuma la Presidencia de EU

El mensaje de Ken Salazar se da un día después de que Donald Trump anunciara a Ron Johnson como el nuevo Embajador de Estados Unidos en México.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– Ken Salazar dejará el cargo de Embajador de Estados Unidos en México el 7 de enero, 13 días antes que Donald Trump asuma la Presidencia.

Así lo anunció el Embajador en sus redes sociales al destacar la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

“He compartido con mi amigo, @POTUS Biden, lo honrado que me he sentido de servir como embajador de Estados Unidos en México, y que mi último día como embajador será el 7 de enero, cuando dejaré el país. Hasta entonces, continuaré trabajando con nuestros 3,300 empleados en Misión México para fortalecer la relación bilateral más importante del mundo y garantizar que estén preparados para seguir impulsando la integración de América del Norte durante la transición que viene", explicó el Embajador en sus redes sociales.

El mensaje de Ken Salazar se da un día después de que Donald Trump anunciara a Ron Johnson, coronel con un amplio historial al frente de operaciones militares en países como El Salvador, Afganistán e Irak, será el nuevo Embajador de EU en México.

"Juntos, pondremos fin a los delitos cometidos por migrantes, detendremos el flujo ilegal de fentanilo y otras drogas peligrosas hacia nuestro país y ¡HAREMOS QUE Estados Unidos SEA SEGURO OTRA VEZ!", dijo Trump al anunciar el nombramiento de Johnson.

¿Quién es Ken Salazar?

El Embajador estadounidense Ken Salazar optó en su último tramo en México por la confrontación directa con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace dos años lo defendía de las críticas que recibió de la prensa estadounidense que cuestionó su cercanía con el Gobierno mexicano.

Eso cambió en los últimos meses, en el tramo final del Gobierno de López Obrador cuando aseguró que la Reforma Judicial amenazaba la democracia, una postura que llevó al entonces Presidente mexicano a congelar la relación entre ambos.

Kenneth Lee Salazar es un político con larga trayectoria en su país. Residente de Colorado de quinta generación y un estadounidense de duodécima generación. Su familia se estableció en Nuevo México hace 400 años, ​​antes de que Estados Unidos fuera un país, y se mudó al Valle de San Luis en Colorado a mediados del siglo XIX, reclamando algunos de los primeros derechos de agua de la región.

“Yo soy mexicano-americano, nacido aquí en los Estados Unidos, mi familia tiene 400 años en lo que es todo México y Colorado. La historia entre México y los Estados Unidos es una historia complicada, pero por la relación que tenemos se tiene que levantar de una manera donde somos socios iguales”, comentó el propio Salazar en la entrevista que dio a SinEmbargo en junio pasado.

Como parte de su trayectoria destaca el haber ganado el 3 de octubre de 1998 la elección como el Fiscal general número 36 de Colorado, lo que lo convirtió en el primer hispano en ganar un cargo estatal. En 2004 contendió por un lugar en el Senado convirtiéndose en el primer Senador hispano por su estado. Pese a ello, Salazar se resistió en ese entonces a ser etiquetado como un defensor de los asuntos hispanos. “No fue la comunidad hispana la que me votó”, dijo. “Tengo que trabajar en todos los temas que afectan al estado de Colorado. No me veo trabajando en una agenda hispana específica”, comentó, según se consigna en su perfil contenido en el libro Hispanic Americans in Congress, 1822-2012.

En su paso por el Congreso, Salazar se describía como “un demócrata moderado con una veta independiente”. Un ejemplo de ello, fue cuando formó parte de “Gang of 14” (Pandilla de los 14), un grupo de siete republicanos y siete demócratas en el Senado. Salazar, de hecho, votó con los republicanos para proteger a los fabricantes de armas de las demandas, ayudó a elaborar una legislación bipartidista en el Gobierno de George Bush para abordar la seguridad fronteriza y un camino hacia el estatus legal para los inmigrantes indocumentados, un tema que no prosperó y que a la fecha representa uno de los principales pendientes de la agenda bilateral.

“Los desafíos no han desaparecido”, dijo Salazar a The Washington Post en septiembre pasado, en el marco de su nominación a la Embajada de EU en México. Ken se refería a los retos en materia migratoria, uno de los principales temas que han heredado los gobiernos de cada uno de los países, y sobre el cual el Presidente López Obrador ha presionado a Biden para llevarla a cabo.

