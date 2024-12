Bryant, esposo de Marilyn Cote, habla por primera vez: me drogó, violó y amenazó

Por Rocío Carbente

Puebla, 12 de diciembre (AmbasManos).- Bryant, de 27 años, esposo y víctima de Marilyn Cote, la falsa psiquiatra que hoy está presa en el Cereso de Ciudad Serdán, habló por primera vez en el podcast Diagnóstico de Mr. Doctor.

En el programa aseguró que fue drogado, manipulado y abusado sexualmente por Cote hasta terminar casado con ella. La mujer le lleva más de 20 años.

En el video de más de dos horas, Bryant relató que vivía en Estados Unidos, pero tras el divorcio de sus padres regresó a Puebla. Aquí desarrolló una adicción a la marihuana.

A los 18 años fue ingresado en la clínica de rehabilitación SER, ubicada en la colonia La Paz. Luego estuvo en un par de anexos en Veracruz, aunque ninguno parecía funcionar.

Cuando tenía 22 años regresó a Puebla y su tía le habló de una doctora de gran prestigio que aparecía en revistas. Así fue como llegó al consultorio de Marilyn Cote en Torres Médicas, en la zona de Angelópolis.

En aquella primera cita, a la que acudió acompañado de su tía, Marilyn lo hizo esperar casi cuatro horas.

Bryant entró solo a la consulta y, al notar su acento, Marilyn le dijo que también hablaba inglés. “No sabía mucho”, comentó él.

Posteriormente, Marilyn le ofreció pagar la mitad del tratamiento a cambio de grabar videos para redes sociales y, además, le ofreció trabajo.

Días después, Marilyn lo citó para iniciar. Primero le dio medicamentos, después grabaron un video publicitario y la asistente de la supuesta doctora lo hospedó en el hotel Ikonik.

Bryant narró que durante todo ese tiempo se sintió fuera de la realidad: “Como en un sueño, como si no estuviera ahí, como si fuera otra escena”, expresó.

Más tarde, Marilyn llegó al hotel. Bryant recordó que ella se acercó cada vez más hasta que lo besó.

"No sabía si era realidad. Le pregunté qué hacía y me respondió: ‘Tú cállate, nada más déjate llevar’. Luego me inyectó algo y me sentí peor”.

Detalló que Marilyn le empezó a quitar la ropa y él entró en crisis, al borde de un colapso. En ese momento ella lo golpeó para que reaccionara.

A la mañana siguiente, la cama tenía sangre y Marilyn le dijo: “yo era virgen; me desvirginaste”. Bryant quedó impactado porque ella aparentaba ser mayor.

Cuando le preguntó su edad, Marilyn respondió: “tengo 29 años y te tienes que casar conmigo”.

De ahí surgió la idea de Marilyn de anunciar que eran novios y luego casarse. Según Bryant, él pensó que todo era un engaño, “como un reality show”.

A diario, Bryant era medicado y obligado a trabajar en el consultorio de Marilyn. Le puso un uniforme quirúrgico y era presentado como médico de la clínica que presumía tener en San Diego, California.

Durante su estancia en el consultorio lo hizo responder preguntas para “diagnosticarlo”; dijo que era “narcisista y psicópata”.

Posteriormente, Marilyn lo mantuvo en el hotel Sofía, donde lo sometía, amarraba, golpeaba y violentaba sexualmente.

Días después, Marilyn lo llevó a vivir a su casa, en un fraccionamiento de Cuautlancingo. Ahí le dio un reloj de compromiso.

Al mismo tiempo, constantemente lo amenazaba con acusarlo ante su familia por drogarse e internarlo en un anexo.

La ceremonia se celebró en febrero de 2022. Según Bryant, Marilyn lo tuvo amarrado previamente pues él se negaba a asistir y para lograrlo, lo inyectó.

"Me drogó, me volvió a inyectar y me empastilló. Sentí que me iba a dar un pasón. Le pedí que me llevara al hospital, pero no lo hizo. En su lugar, me llevó a firmar”, contó.