VERSUS ¬ Periodistas exponen las resistencias de la derecha en la Reforma Judicial

En esta edición de VERSUS Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel hicieron un recuento de algunos de los episodios más destacados de 2024, entre los que resalta la discusión y aprobación del llamado Plan C que reforma al Poder Judicial.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La reforma al Poder Judicial propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada durante los primeros días del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo generó un intenso debate entre quienes buscaban su aprobación y el bloque opositor, comandado por la ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Lucía Piña Hernández, que buscó por todos los medios posibles frenarla.

En esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en el canal de YouTube Estudio B de SinEmbargo, las periodistas Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel abordaron los puntos que mas sobresalieron de la discusión y recordaron cómo fue que la oposición se agrupó junto con algunos ministros para tratar de impedir que el llamado Plan C avanzara.

"En realidad lo que vimos fue una serie de eventos que sacaron la conclusión y que fue impulsada directamente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador de que el Poder Judicial no necesariamente estaba sirviendo a las mayorías, estaba sirviendo a unos cuantos", señaló Alina Duarte.

La periodista recordó que durante muchos años se habló de la posibilidad de impulsar reformas que generaran un cambio al interior del Poder Judicial, sin embargo, ninguna propuesta se había podido materializar. Duarte señaló que la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum expuso la necesidad de cambiar la forma de elegir a los juzgadores en todo el país y usó esta necesidad como lema de campaña.

"Se habían venido haciendo una serie de propuestas para hacer reformas en múltiples sentidos, no se logra avanzar porque se amparan y después es que se llega a la conclusión de que se tiene que hacer con la mayoría calificada una serie nuevamente de reformas pero empezando por la reforma al Poder Judicial, es ahí donde se forma parte de la plataforma electoral de Claudia Sheinbaunm para decirle a la población hay un interés mayor que es una reforma al poder judicial porque no es posible que se estén liberando delincuentes, que la voluntad popular tenga tope con este Poder Judicial y entonces surge este plan C que es lograr la mayoría calificada en ambas cámaras, lograr la mayoría calificada en los congresos estatales para poder hacer estas reformas constitucionales y con eso es que se hace campaña para que la gente vote".

Pese a los cuestionamientos que se generaron en relación a la postulación de algunos personajes, Morena y Sheinbaum consiguieron el apoyo de más de 60 millones de mexicanos que se reflejaron en una victoria abrumadora del oficialismo.

"Permeó a tal grado que la gente aún con candidaturas totalmente cuestionables, aún con contradicciones, la gente da su voto para sorpresa de propios y extraños y terminan avalando este plan C, es decir, se gana de manera brutal la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum, se logran las dos terceras partes en el Senado, en la Cámara de Diputados".

Alina indicó que al ver amenazados sus intereses, el Poder Judicial alzó la voz para defender sus privilegios, situación que generó un choque con el poder Ejecutivo y Legislativo.

"Vimos a un Poder Judicial muy activo, y que también hay que decirlo, producto también de sus propios privilegios en donde veíamos que el sello de la casa era el nepotismo, los privilegios económicos, los privilegios en suspensiones, aún incluso cuando renuncian dicen 'pues sí renunciamos, pero nos llevamos nuestra jugosa pensión' que va entre solo el sueldo básico entre 70 mil y 200 mil pesos mensuales más todas estas prestaciones que obviamente superan los ingresos y las pensiones de cualquier mexicano en este país".

En tanto, Daniela Barragán mencionó que una de las más grandes virtudes en torno a la discusión de la Reforma al Poder Judicial fue que por fin se le puso nombre y apellido a un problema que estaba ahí.

"Sabíamos que estaba ahí, pero que no sabíamos bien a bien que era, el funcionamiento del Poder Judicial, qué cosa con los jueces quién juzga a los jueces. No es que los ministros que están ahorita sean los mal portados, sino que venimos arrastrando a un Poder Judicial que ha venido obedeciendo al poder político y al poder económico".

La periodista destacó la labor del expresidente Andrés Manuel López Obrador de atacar ese problema y proponer una reforma para acabar con los vicios que hay dentro del Poder Judicial.

"Creo que todos sabíamos que el sistema de justicia tenía ese gran mal, ese gran cáncer, que no es el único también hay que señalarlo, pero creo que se logra en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador de decir hay que cambiarlo porque es esto en gran parte de todo el engranaje de Justicia".

Señaló que pese que la gran mayoría de las personas no cuenta con un gran conocimiento sobre el Poder Judicial, sí tuvo claro que a través del voto podían apoyar al Gobierno de López Obrador a aprobar la reforma.

"Una reforma no está en una boleta, pero creo que como nunca en la historia la gente había estado tan metida en un proceso completo, desde el inicio hasta el momento en el que estamos hablando qué carajos es una impugnación que como un juez puede impugnar. No han terminado de entender que sí, una reforma no está en la boleta, pero estamos siendo testigos de cómo la gente sí está votando por algo no explícitamente, pero si está haciendo uso de su poder político para 'decir yo quiero esto'".

Por su parte, Meme Yamel señaló que el Poder Judicial y la Ministra Presidenta de la Corte se han consolidado como la oposición ante la ausencia de una oposición política o partidista.

"Hoy ya los obligamos a salir a hablar a salir de esa sombra que los mantenía bastante resguardados o protegidos al amparo, de que aunque son servidores públicos, no decían nada y estaban como en lo escondidito, aunque hoy los obligamos y están hablando y claramente los escuchas con una inclinación política, claramente escuchas una inclinación ideológica, claramente escuchas un posicionamiento político y no jurídico".

Meme indicó que tras la aprobación de la reforma, algunos personajes del Poder Judicial se quitaron la máscara y se posicionaron como abiertos detractores del Gobierno federal.

"Siguen con eso de no lo quieren decir, antes era un poco más disimulado, hoy ya no es disimulado, ni sus posicionamientos, ni sus discursos, ni sus resoluciones, ni mucho menos sus propias posturas en redes sociales, no son jurídicas, no son balanceadas, son políticas, entonces ese es el centro de todo este problema".

Finalmente, Perla Velázquez afirmó que la reforma al Poder Judicial fue la "madre de todas las reformas" del expresidente López Obrador pues generó una sacudida en un poder que era controlado por las élites.

"Es la madre de todas las reformas, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador comienza a decir en este momento quién quiere que los jueces se elijan a través del voto popular el Poder Judicial es el único poder que no se escoge a través de ese voto, no el poder legislativo, lo hace el Poder Ejecutivo también está sometido a las urnas entonces también a partir de esto viene en la concepción de la reforma al Poder Judicial cómo estaba".

La periodista indicó que la campaña de Claudia Sheinbaum se enfocó en explicarle a la gente en qué consistía el llamado Plan C.

"Esto fue un distintivo de la campaña que tuvo ella no, divulgar esta información, decirle a la gente de que iba a la reforma al Poder Judicial. Se tenía que salir a las calles para explicar y decirles por qué se necesita reformar, además de todo el trabajo que ya se venía haciendo en las conferencias de prensa del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador".

Alina, Daniela, Perla y Meme