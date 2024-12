PARTE 1, Radicales ¬ No sólo Lavalle o Haces: oportunistas de McPRIAN colonizan la 4T

La Gobernadora de Campeche Layda Sansores nombró como secretario de Desarrollo Económico a Jorge Lavalle un personaje del "Calderonismo" que con su presencia en un gobierno de Morena abre un hilo que lleva a una madeja mayor. Qué pasa con no solo la 4T en general, sino Morena, el movimiento que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador desde hace años y que hoy vive al mismo tiempo un éxito electoral inédito, pero también, la intromisión voluntaria o a veces oportunista de diversos personajes que hoy hacen complejo al panorama interno de la fuerza gobernante. Los RADICALES analizan en esta entrega esa situación, no sólo en la coyuntura, sino también con una mirada retrospectiva.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- La llegada de personajes como Jorge Luis Lavalle o Pedro Haces Barba a Morena representa un problema para el partido y el movimiento de la Cuarta Transformación pues además de generar un mensaje negativo entre sus simpatizantes, no tiene la mínima justificación política aceptable, plantearon Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar.

El pasado 3 de diciembre, la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, nombró como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico al exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, quien fue acusado y encarcelado por su presunta implicación en el caso Odebrecht. El nombramiento de Lavalle Maury generó rechazo entre algunos miembros de Morena, incluida la Presidenta Claudia Sheinbuam, quien dijo que ella no lo hubiera invitado a su Gobierno.

A pesar del rechazo que generó el nombramiento, Layda Sansores defendió su decisión y confirmó que Lavalle seguirá en el cago que le fue designado. "Es un chivo expiatorio, porque no le han comprobado nada”, aseguró.

Al respecto, Héctor Alejandro Quintanar recodó que tras la caída del muro de Berlín, prácticamente todos los partidos políticos en el mundo empezaron a abrirse con el objetivo de ser más competitivos.

"Eso ha hecho que todos los partidos en general se tuvieran que abrir para poder ser competitivos y eso implica que se conviertan un poco en eso que los politólogos llaman 'partidos atrapa todo' que implica la recepción de personajes que estaban en otras fuerzas políticas o que tenían posiblemente una trayectoria discordante del partido al que ahora se suman porque eso ayuda a que en elecciones tengan mejores posibilidades de ganar".

El académico indicó que pese a que en la actualidad es común que las fuerzas políticas acepten a personajes que militaban en partidos rivales, en el caso de Morena debe revisar a detalle la clase de perfiles que suma, pues en tiempos recientes ha abierto la puerta a nombres polémicos.

"En el caso de Morena en México, que se han distinguido por poner en el centro de su identidad una serie de preceptos ideológicos identitarios legítimos válidos, porque eso es parte también de la democracia, sin embargo desde que se ha convertido en una fuerza gobernante ha tenido la presencia de otras figuras de otros partidos. Ahora el caso de Lavalle en Campeche es algo que rompe todos los moldes porque no se trata solo de un personaje que tuviera una ideología distinta, sino que se trata de un personaje vinculado al Calderonismo y vinculado a una de las peores tramas de corrupción en América Latina en tiempos recientes como es el caso Odebrecht".

Por su parte, Álvaro Delgado cuestionó los motivos por lo que Morena y su dirigencia ha aceptado la incorporación de personajes polémicos.

"En el mejor momento de Morena en su historia, en un momento en el que no solo es el partido político con la mayor cantidad de militantes y de simpatizantes, sino en el momento en el que gobierna a más de tres cuartas partes de la población comienzan a presentarse advertencias, luces de alarma, entre militantes y simpatizantes de esos personajes oportunistas, que siempre han existido".

El periodista mencionó que Morena debe revisar los perfiles de los personajes que suma a su movimiento, pues en caso de no hacerlo, podría convertirse en un problema a futuro.

"El hecho mismo de que se multipliquen las adhesiones de oportunistas, de personajes provenientes del viejo régimen, del PRI, del PAN, del Partido Movimiento Ciudadano, del PRD que desapareció, sí debe ser, pienso, valorado en su dimensión, porque si se tolera, si se solapa, si se ignora, eso puede convertirse en un problema mayor en los momentos en los que se requiere ratificación de principios de un proyecto nacional".

Delgado cuestionó que el posicionamiento tibio de la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde e inclusive de la Presidenta Claudia Sheinbaum, pues dijo, debieron rechazar de manera tajante el nombramiento.

"El caso Jorge Luis Lavalle, el único preso por la trama de corrupción de Odebrecht en el caso de México, sí representa un caso muy relevante porque es una Gobernadora de Morena, y es además, un personaje que ya está siendo avalado por la dirigencia nacional de Morena, por diría yo hasta la propia Presidenta Claudia Sheinbaum que dijo 'es decisión de ella, yo no lo hubiera hecho'. Creo que le hace falta un poco más que esa meras expresiones".

En tanto, Fabrizio Mejía recordó que a diferencia de lo que sucedió antes de la elección de este año, donde Morena y sus aliados sumaron a personajes de todos los perfiles con el objetivo de alcanzar la mayoría calificada en el Congreso, en este caso la Gobernadora Sansores no ha explicado los motivos por los que decidió sumar a su gabinete a Jorge Luis Lavalle.

"Cuando se abrieron las listas para diputados sobre todo los del Verde, dentro de la coalición para la elección, la justificación, a mí me pareció buena, fue 'necesitamos llegar a las tres cuartas partes para reformar la Constitución', que es una justificación política completamente válida, la gente del movimiento, del partido estaba de acuerdo. Y después se han dado otro tipo de justificaciones políticas, hay que romper al PRI por ejemplo en el caso del Estado de México cuando se hizo esta incorporación al Verde de Eruviel Ávila y de esos grupos. En este caso de Jorge Lavalle no hay una explicación de Layda Sansores y eso es lo que más ofende al movimiento obradorista".

El analista señaló que la mejor manera de evitar que este tipo de personajes se sigan sumando a Morena es acelerar la transformación.

"Hay dos maneras según yo. Una es hacer eso. Abrir a todos los que se quieran meter, efectivamente, si no roban, no mienten y no traicionan y otra es no hacer eso y acelerar la transformación, si tú aceleras esa transformación vas dejando tus lastres como estos, como Lavalle los vas dejando en el camino, porque la velocidad en el cambio de régimen es mayor a lo que pueden tolerar estos grupos o personajes impresentables".

Finalmente, Alejandro Páez recordó que a diferencia de partidos como el PRI, Morena nació como un movimiento para hacerle frente al régimen que gobernaba México, por lo que la llegada de personajes que formaban parte de los gobiernos del pasado va en contra de los principios del partido guinda.

"El PRI no nació para oponerse a los maoístas, todo lo contrario, el PRI nació para simular ser de izquierda.

En el caso contrario, Morena sí nació para oponerse al PRI y la llegada de los priistas sí es una anomalía en sí misma, no estaba, no era parte del guión de Morena".

El periodista recalcó la necesidad de que Morena haga un plan para evitar que cada vez sean mas los personajes oportunistas que llegan al partido, pero señaló, en este momento el tema no está en los planes de la dirigencia.

"¿Qué pasa si Morena se pudre? Morena tiene plantearse qué es lo que va a pasar en el futuro si sigue absorbiendo vía la impostura, o bien en el descaro completo, a toda la cantidad de cascajo y basura que hay en los estados y hay nivel federal Morena tiene que plantearse incluso un plan de supervivencia, el tema es que ahorita no tiene esa prisa".

Páez cuestionó el posicionamiento de la Presidenta Sheinbaum frente al nombramiento de Jorge Luis Lavalle e indicó que la mandataria debió ser más contundente.

"Lo de Claudia Sheinbaum sobre Layda Sansores yo creo que debió haber sido más contundente, mucho más contundente porque lo que ella dice desde allá rápido tiene repercusiones muy importantes, las mínimas vibraciones que vienen desde Palacio Nacional mueven estructuras decomponen Claudia tiene que entender ese poder que tiene su palabra. Pero la declaración de Luisa María Alcalde fue consecuencia de esa declaración tibia de Claudia Sheinbaum y fue 10 veces más tibia, fue ya enfriante, 'no pasa nada, estamos muy bien'".

