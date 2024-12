Sneaker & Trucks, la experiencia que mezcla sneakers, moda, gastronomía y música

Este evento familiar es una oportunidad para encontrar los modelos de sneakers que tanto se han buscado, además de disfrutar de platillos deliciosos y hasta una batalla de grafitti.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- Si coleccionas sneakers o simplemente de gustan los tenis y los espacios para pasar un rato agradable, Sneaker & Trucks se realizará este sábado 21 de diciembre en la Plaza de Toros México.

Este evento reunirá lo mejor de la moda urbana con una impresionante variedad de sneakers y productos exclusivos; contará con la presencia de tiendas como Nasty Sneakers, Relative Store, The King of the Hood, Pompa Street, PapaSneakers MX, Le Roi, Grimey Wear, Next Step, Manzo Sports, Vlad Caps, Wear & More, Master Hoodie y muchos más.

"Sentimos que el reto de esta edición de Sneaker & Trucks fue probablemente fue la logística: coordinar el regreso después de algunas restricciones, asegurar la participación de expositores y la parte gastronómica, seguir manteniendo nuestro estándar de calidad y experiencias", contó a SinEmbargo, Omar Ruvalcaba, director y creador de Sneaker Fever.

Habrá un espacio para disfrutar de una rica comida y contará con 17 de los mejores exponentes culinarios de la Ciudad de México y Puebla, en los que habrá platillos tradicionales urbanos hasta opciones veganas. En este Sneaker & Trucks estará Roxy, El Caravana, Chubbies, Los Atarantados, Mami Carajo, Pache Foods, Micheviche, entre otros.

Donando sneakers

Este es un totalmente familiar y pet friendly que ayuda a difundir campañas de concientización, como "Donando Sneakers" en el que se donan prendas a casas hogar, asilos y centros de beneficencia pública.

"Donando Sneakers tiene como objetivo promover la solidaridad dentro de la comunidad de los sneakers para brindar apoyo a personas que lamentablemente no tienen recursos a calzado y ropa ya sea nueva o en buen estado", explicó Omar.

"Invitamos a los asistentes a donar sneakers y ropa que ya no usen y que estén en buen estado y así, dar ese gran paso para ayudar a quien más lo necesita, sumando que todos los donadores entran a una rifa para ganarse una mistery box".

Tips para disfrutar del Sneaker & Trucks

Omar compartió con los lectores de SinEmbargo algunos consejos para disfrutar al máximo de este evento que promete lo mejor de los sneakers además de comida deliciosa.

Llega temprano para aprovechar las exclusivas: "Muchos de los lanzamientos y colaboraciones exclusivas del evento se agotan rápido, por lo que llegar temprano les dará la oportunidad de ser uno de los primeros en poder tener esos productos".

Disfruta la experiencia Gastronómica : La comidaes un elemento importante por lo que contarán con propuesta deliciosas. "Aprovecha para probar algo nuevo, muchos de los food trucks tendrán colaboraciones con artistas y marcas, con textiles, accesorios y sabores únicos para el Sneakers & Trucks que no la encontrarás en su menú regularmente", dijo Omar.

: La comidaes un elemento importante por lo que contarán con propuesta deliciosas. "Aprovecha para probar algo nuevo, muchos de los food trucks tendrán colaboraciones con artistas y marcas, con textiles, accesorios y sabores únicos para el Sneakers & Trucks que no la encontrarás en su menú regularmente", dijo Omar. Haz una lista de tus sneakers y accesorios deseados: Un gran consejo del creador de Sneaker Fever es ya tener en mente qué vas a comprar: "Antes de asistir al evento, haz una pequeña investigación sobre los modelos que te interesan o que has estado buscando".

Un gran consejo del creador de Sneaker Fever es ya tener en mente qué vas a comprar: "Antes de asistir al evento, haz una pequeña investigación sobre los modelos que te interesan o que has estado buscando". Compara precios: Sneakers & Trucks contará con diversos expositores, así que puedes buscar cuál tiene la mejor propuesta de precio. "En el evento, compara precios entre diferentes expositores, un modelo específico puede variar el precio entre un stand y otro. Ten cuenta que muchos vendedores ofrecen ofertas exclusivas o descuentos en el evento, por lo que tener una lista de prioridades te permitirá aprovechar las mejores oportunidades sin sentirte abrumado por la variedad".

En el evento se realizará una Batalla de Graffiti en vivo, en la que dos equipos de tres artistas se enfrentarán para mostrar su creatividad y llevarse el premio que consiste en 15 mil pesos para el equipo ganador.

¿Dónde? Monumental Plaza de Toros México (Cda. Augusto Rodin 130, Cd. de los Deportes, Benito Juárez, 03710 Ciudad de México)

¿Cuándo? Sábado 21 de diciembre de 11:00 a 20:00 horas.

¿Cuánto? El costo de la entrada general es de 130 pesos.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez/ Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.