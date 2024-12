¿Qué son esas luces sobre Nueva Jersey? ¿Qué dice el Gobierno? ¿Por qué tanto miedo?

Por Mike Catalini

TRENTON, Nueva Jersey, EU. (AP).— En las últimas semanas se ha reportado un gran número de avistamientos de drones misteriosos sobre partes de Nueva Jersey y la costa este de Estados Unidos, lo cual ha generado especulación y preocupación sobre quién los envió y por qué.

El Gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy y el Senador Federal Andy Kim han salido a buscar drones con la esperanza de obtener respuestas. El FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, la Policía Estatal y otras agencias investigan los avistamientos.

Murphy y la policía han subrayado que los drones no parecen representar una amenaza para la seguridad pública, pero muchos legisladores estatales y municipales han pedido reglas más estrictas sobre quién puede volar drones, y que se les permita derribarlos a disparos.

Docenas de testigos afirman haber visto drones en Nueva Jersey desde mediados de noviembre, incluso cerca de Picatinny Arsenal, una planta de investigación militar, y sobre el campo de golf del virtual Presidente electo Donald Trump en Bedminster.

El demócrata Murphy dijo el lunes que el equipo suministrado por el Gobierno Federal no ha proporcionado mucha información. Se negó a describir el tipo de equipo, salvo para decir que era potente y que incluso podía “mitigar” a los drones, aunque agregó que eso no está permitido actualmente en suelo estadounidense.

El estado contabilizó 12 avistamientos el sábado y sólo uno el domingo. Murphy instó al Congreso a que le brinde a los estados una mayor autoridad para lidiar con los drones.

La creciente ansiedad entre algunos residentes no ha pasado desapercibida para el Gobierno del Presidente Joe Biden, el cual ha sido duramente criticado por Trump por no adoptar una postura más agresiva en este asunto.

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, reveló el lunes que el Gobierno Federal aún no ha identificado ningún riesgo para la seguridad pública o a la seguridad nacional que esté relacionada con los avistamientos de drones en el noreste del país, y señaló que las autoridades creen que se trata de drones o aeronaves que operan legalmente, e que incluso podrían ser estrellas.

El Gobierno Federal ha desplegado personal y tecnología avanzada para investigar los informes en Nueva Jersey y otros estados, y analiza cada pista reportada por los ciudadanos, puntualizó. El FBI recibió más de cinco mil informes en las últimas semanas, agregó, y sólo “unas 100” fueron consideradas lo suficientemente creíbles como para requerir de investigación adicional.

Las autoridades dicen que no saben.

El FBI y el DHS aseguran que no hay evidencia de que las aeronaves representen un “riesgo a la seguridad pública o a la seguridad nacional o tengan alguna conexión con el extranjero”.

La especulación ha estallado en línea, y hay quienes han expresado preocupación de que el o los drones podrían ser parte de un complot orquestado por operadores extranjeros.

Los funcionarios enfatizan que las investigaciones en curso no han encontrado evidencia que respalde esos temores, pero el representante federal republicano Chris Smith se sumó el sábado a dichas especulaciones.

El portavoz del Pentágono, General de División Pat Ryder, puso en duda la idea de que los drones realicen labores de inteligencia, tomando en cuenta lo ruidosos y brillantes que son.

Indicó que hay alrededor de un millón de drones registrados en Estados Unidos y que unos ocho mil pueden estar en el aire en un día cualquiera.

La vocera del Pentágono, Sabrina Singh, afirmó el miércoles que las aeronaves no son drones del ejército estadounidense.

En Boston, la policía de la ciudad arrestó a dos hombres acusados de operar un dron “peligrosamente cerca” del Aeropuerto Logan la noche del sábado.

Las autoridades detallaron que, mediante tecnología de monitoreo de drones, un agente detectó la aeronave y la ubicación de los operadores. Un tercer hombre logró escapar y continúa prófugo.

Además, señalaron que los dos hombres están acusados de allanamiento, y podrían enfrentar cargos y multas adicionales.

Drones que sobrevolaron la Base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, cerca de Dayton, Ohio, obligaron a las autoridades a cerrar el espacio aéreo durante unas cuatro horas, desde la tarde del viernes hasta la madrugada del sábado, señaló Robert Purtiman, un portavoz de la base.

Fue la primera vez que se avistaron drones en la base, una de las más grandes del mundo, y desde entonces no se ha informado de nuevos avistamientos, señaló Purtiman el lunes. Añadió que los drones no tuvieron impacto en ninguna instalación de la base.

Trump ha dicho que cree que el Gobierno sabe más de lo que dice.

Kim insistió que no ha escuchado que haya apoyo a la noción de que el Gobierno oculta algo. Aseguró que la falta de confianza en las instituciones está desempeñando un papel clave en la saga.

“Nada de lo que estoy viendo, nada en lo que he participado me da alguna impresión de este tipo. Pero lo entiendo, algunas personas no me van a creer ¿cierto? Porque ese es el nivel de desconfianza al que nos enfrentamos”, declaró Kim el lunes.