VIDEO ¬ ¿Y la corrupción en el Senado? ¿Taparla en vez de enfrentarla? ¿Qué sucedió?

En esta entrega de VERSUS, Alina Duarte, Perla Velázquez y Meme Yamel hablaron sobre el choque que protagonizaron Adán Augusto Hernández y Ricardo Monreal tras el recorte del presupuesto en el Senado de la República. López Hernández acusó a Monreal de haber hecho un mal manejo de los recursos durante su administración en la Cámara alta e inclusive amenazó con presentar una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sin embargo, el conflicto parece haberse diluido luego de que ambos aparecieran junto a la Secretaria de Gobernación en una fotografía compartida en redes sociales.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- Los señalamientos de corrupción de Adán Augusto López Hernández en contra del Diputado Ricardo Monreal Ávila, quien se desempeñó como el líder de Morena en el Senado de la República la Legislatura pasada, deben generar una investigación amplia y detallada y no darse por hecho que el asunto está resuelto tras la reunión que mantuvieron ambos con la Secretaria de Gobernación, sostuvieron Alina Duarte, Perla Velázquez y Meme Yamel.

El pasado 13 de diciembre, Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República señaló a la administración de Ricardo Monreal Ávila, su predecesor en dicho cargo, de irregularidades en la conducción de las finanzas de la Cámara Alta que, además, tienen hedor a corrupción. Esa misma noche, López Hernández le confirmó al diario El Universal que el Senado ya presentó denuncias penales y administrativas ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por las irregularidades encontradas y denunciadas esta tarde desde el Pleno de dicha Cámara.

En respuesta, Ricardo Monreal dijo que su colega morenista siempre supo el presupuesto, además de que afirmó que no existen contratos simulados y que el manejo del dinero fue auditado por años.

Sin embargo, tan solo unos días mas tarde la explosiva denuncia de presunta corrupción que lanzó desde el Senado de la República Adán Augusto López Hernández contra Ricardo Monreal Ávila quedó en un mensaje de “Feliz Navidad”, y en una foto junto a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Pese a ello, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, ha dicho que deben presentarse las denuncias correspondientes si sabe de algún tipo de irregularidad porque de lo contrario quien no lo hiciera se convertiría en cómplice.

En conversación con los compañeros coordinadores de los grupos parlamentarios de #Morena en @senadomexicano @adan_augusto y @Mx_Diputados @RicardoMonrealA, se acordó que no habrá periodo extraordinario para iniciativas pendientes. Nos deseamos feliz Navidad. 🇲🇽 @Claudiashein pic.twitter.com/a9RUFrELBV — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) December 17, 2024

Meme Yamel señaló que lo que detonó el conflicto fue la molestia que se generó en el Senado luego de que la Cámara de Diputados aprobara la reducción de su presupuesto. "Yo no diría que es una nueva manera, creo que es la manera tradicional en la política porque estamos viendo que si realmente hubiera sido una genuina preocupación del Senador Adán Augusto de darse cuenta que habría probables actos de corrupción, creo que no se habría esperado hasta que Ricardo Monreal da el primer golpe".

La periodista mencionó que si en realidad existiera una genuina preocupación de López Hernández por denunciar actos de corrupción no tuvo que haber esperado al final del periodo legislativo para alzar la voz y afirmó que lo que pasó en ese momento fue una respuesta política a una acción política.

"Si hay una genuina preocupación en el Senado de Adán Augusto de decir acabo de encontrar unos contratos irregulares por qué entonces mencionarla casualmente cuando está terminando el periodo legislativo y cuando llega esta reducción al presupuesto por parte de la Cámara de Diputados, ahora, encabezada por Ricardo Monreal. Creo que hay muchas preguntas que quedan en un limbo, son muchas preguntas que creo que hasta este momento o aparentemente se van a quedar sin respuesta".

Yamel detalló que este choque entre los dos líderes de las cámaras no solo es perjudicial para el partido, sino también para la Presidenta Claudia Sheinbaum quien requiere de la unidad de ambas para poder aprobar los proyectos que tiene planeados.

"Imaginemos, la Presidenta, la primer mujer mandataria de la República lo que menos necesitas es que los líderes de tu bancada estén peleados, no te conviene porque estás haciendo una cantidad de movimientos legislativos, viene una elección judicial y una parte importante depende de ellos, o sea, sabes que estás haciendo muchas modificaciones y que le estás pidiendo a tu Congreso que haga las modificaciones y lo peor que puede pasar es que teniendo las mayorías, sobre todo en la Cámara de Diputados, una mayoría calificada de origen y luego en el Senado que se construyó, no te conviene que estos dos estén peleados porque sabes de origen que no solamente estás abriendo la puerta a que los intereses creados que han estado financiando a la oposición se filtren por ahí, sino que estás dando pie a una ruptura en un movimiento cuyo segundo piso apenas está empezando".

Por su parte, Perla Velázquez señaló que el accionar de Adán Augusto López no fue algo improvisado, sino que se trató de un acto que llevaba tiempo planeándose.

"Vemos a un Adán Augusto en tribuna, que eso también hay que decirlo, lo hace en la tribuna de la Cámara de Senadores, denunciando supuestos actos de corrupción porque dice que él comienza a ver qué es lo que está pasando con este proceso de reducción del presupuesto que van a tener en la Cámara de Senadores, y para esclarecer justamente esos gastos, lo que él hace es meterse a indagar, obviamente no lo haces de un día, esto ya tiene un trabajo por detrás".

Velázquez mencionó que esta no es la primera acusación de corrupción en contra de Ricardo Monreal en su paso por el Senado. Recordó que SinEmbargo publicó una investigación en donde detallaba cómo el zacatecano utilizó recursos públicos para comprar uno de sus libros a sobreprecio.

"En el Senado de la República, Ricardo Monreal pudo haber hecho estos actos, pero no nada más se descubrieron por ahora Adán Augusto López Hernández aquí en SinEmbargo sale el tema de la investigación que hace nuestra compañera, la periodista Daniela Barragán, donde se habla de la compra que el Senado de la República hace a los libros de Monreal y cómo se los compra, a qué precio le compra este libro de 'Errar es humano, rectificar es política' que también estuvieron ahí apoyadas estas compras por firmas falsas,, esto también es un acto que se tuvo que haber denunciado en su momento y no sucedió".

Perla Velázquez indicó que el ahora Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, tuvo un papel muy importante porque él pudo haber seguido con las investigaciones en contra de Monreal, pero no lo hizo. "No lo realiza, no lo hace, lo dejaron pasar, apelaron al olvido y parece que eso es lo que está sucediendo, no buscan que la situación se convierta en algo que se quede allá en el pasado y con esta imagen que vemos de la Secretaría de Gobernación Rosa Icela Rodríguez junto con las dos personas involucradas Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández parece que con eso pues ya quedó caso cerrado y se le dio carpetazo a este punto".

En tanto, Alina Duarte aseguró que el asunto toma relevancia pues se trata de los líderes de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados, además de dos personajes que contendieron por la candidatura a la presidencia de la República por Morena.

"A mí este tema me parece fundamental porque creo que de fondo se trata en realidad del proyecto que se está construyendo, no se trata de dos personajes menores, se trata de personajes que incluso contendieron a la presidencia por parte del Movimiento Regeneración Nacional y que ahora lo que estamos viendo es acusaciones serias y graves uno del otro, lo cual nos llevaría a pensar creo yo, en cómo se procede ante este tipo de cosas, creo que no basta con que una Rosa Icela se siente en medio como para poner calma, sino del proyecto que se está queriendo construir".

La periodista cuestionó la presencia de personajes polémicos como Ricardo Monreal en Morena y la relevancia que le han dado, primero el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum.

"Creo que vuelven a salir las preguntas de quién es Monreal, qué le deja a la 4T, porque tiene estos cargos de toma de decisión más allá, como de los acuerdos que se tomaron en su momento post elecciones presidenciales, post definición de la candidatura de quién iba a representar movimiento en la Presidencia de la República, quién es un perfil también como Adán Augusto que previo a ser secretario de Gobierno muy poco visible había estado también de la 4T".

Finalmente, las periodistas coincidieron en que Adán Augusto debería de presentar una queja ante la Auditoría Superior de la Federación, pues a diferencia de gobiernos anteriores, ahora vivimos en una sociedad politizada.

