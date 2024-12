Alcalde dice que si hay irregularidades en el Senado deben continuar con denuncias

Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, habló esta mañana con la prensa. En el encuentro sostuvo que si se han detectado irregularidades en el Senado o en donde sea, se deben presentar las denuncias correspondientes porque de no hacerlo, se estaría incurriendo en un delito. “Nosotros jamás vamos a actuar de esa manera”.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, confirmó que acudió la noche de este lunes al encuentro entre el Senador Adán Augusto López Hernández y el Diputado Ricardo Monreal Ávila, líderes parlamentarios del partido oficialista. En ese sentido, sostuvo que si hay irregularidades en el Senado, debe continuarse con las denuncias correspondientes.

“Si se detectan irregularidades, no solamente en el Congreso, sino en cualquier espacio público, tratándose de recursos públicos, se tiene que proceder a presentarse las denuncias”. “No convencimos nosotros a nadie de desistirse. Si hay irregularidades detectadas, tienen que presentarse las denuncias, ellos o cualquier funcionario público. No hacerlo es un delito. Si tú detectas una irregularidad y no presentas la denuncia, te vuelves cómplice de ese posible desvío de recursos. Nosotros jamás vamos a actuar de esa manera”, sentenció.

Alcalde Luján se reunió esta mañana con la prensa en la oficina administrativa de Morena en la Ciudad de México. Ahí indicó que en la reunión que tuvieron en Palacio Nacional con los dirigentes parlamentarios, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo les pidió tener la cabeza fría sobre todo tratándose de políticos con una larga experiencia.

La unidad de nuestro Movimiento es nuestra fuerza. Tod@s los dirigentes del @PartidoMorenaMx tenemos la responsabilidad histórica de mantenerla. Hemos logrado una hazaña legislativa en los últimos meses y así seguiremos, respaldando en todo momento a la Presidenta de México. — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) December 17, 2024

“Les decía la Presidenta que cabeza fría, no calentar los ánimos, no encenderse, precisamente porque se trata de políticos con mucha experiencia, que tienen muchos años en el movimiento y que hay que decirlo, vienen de un proceso ambos, de un liderazgo que nos ayudo a cambiar cuántas leyes y reformas constitucionales en tres meses”, refirió.

Antes comentó que “la división no puede venir de manera interna, de nuestras propias filas. Nosotros como dirigentes tenemos que tener la responsabilidad de asumir que tenemos actuar en consecuencia cuidando la unidad”.

“No estamos de acuerdo con que las diferencias se procesen de la manera en la que se han procesando. Por eso se hizo un llamado a que pueda haber diferencias, sin lugar a dudas, es normal, no pasa absolutamente nada. Puede haber inconformidades respecto a cualquier otra circunstancia, pero tenemos procesos para dirimir esas diferencias y hay que agotar todas las instancias de diálogo”.

“Tenemos toda la confianza de que van a mantener la unidad hacia adelante, y que también eso nos va a ayudar a que sea un ejemplo a nivel estatal de lo que nosotros hemos venido planteando, que es muy importante la unidad y que en cualquier momento puede surgir una diferencia que aprovecha la oposición, se lame los bigotes para que haya conflicto y nosotros no tenemos por qué estarles haciendo el juego”.

¿Qué dijo sobre Jorge Luis Lavalle Maury?

“Ya la propia Presidenta y nosotros compartimos que no es una decisión que nos compete pero que si de haber estado en esos zapatos, no hubiéramos tomado esa decisión, pero que nosotros tenemos también mecanismos para poder presentar ese tipo de inconformidades, de considerar que fueran contrarios a nuestros estatutos o a nuestros principios básicos”, dijo la líder morenista.

Subrayó que dichos procedimientos no serán por opinión personal sino a través de mecanismos ya establecidos, en donde se abrirá un espacio a la investigación, lo que, sostuvo, no es hacerse de la vista gorda, por lo que destacó que, incluso, están contemplando organizar una comisión que actúe de oficio, no sólo por denuncias, para comprobar que se cumplan los principios del partido.

“Tenemos toda la intención de que trate de una comisión activa, que esté constantemente, no solamente a partir de denuncias, incluso de oficio, abriendo este tipo de procedimientos de vigilancia, y no es una cacería de brujas, para nada, pero sí son mecanismos que nos ayuden a nosotros a que se proteja la actuación de nuestras autoridades frente a los principios y estatutos de Morena”, enfatizó Alcalde.

“Es válido que haya procedimientos para que se pueda establecer con objetividad elementos que nos puedan, o puedan, llevar en su momento a determinar si hubo o no un incumplimiento a nuestros principios básicos, pero no a priori, no simplemente por opinión personal, sino a través de estos procedimientos que nosotros mismos definimos que son los procedimientos para abrir, en todo caso, un espacio de investigación”, añadió.

Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada/ Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.