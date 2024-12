La cifra de muertos por el ataque a un mercado navideño se eleva a 5 en Alemania

MAGDEBURGO, Alemania (AP).— Los alemanes comenzaron el sábado el duelo por otro ataque violento tras un nuevo revés a su sensación de seguridad, después de que un médico saudí islamofóbico embistiera con un BMW negro hacia un mercado navideño lleno de compradores el viernes por la noche. Al menos cinco personas murieron, incluido un niño pequeño en lo que las autoridades calificaron de ataque deliberado.

Las autoridades arrestaron a un hombre de 50 años en el lugar del ataque el viernes por la noche y lo detuvieron para ser interrogado. Vivía en Alemania desde hacía casi dos décadas y ejercía la medicina en Bernburg, a unos 40 kilómetros al sur de Magdeburgo, según las autoridades.

El Gobernador del estado de Sajonia-Anhalt, Reiner Haseloff, también dijo este sábado por la mañana que más de 200 personas habían resultado heridas, muchas de gravedad.

El Canciller de Alemania, Olaf Scholz, dijo que casi 40 de los heridos tenían lesiones de tanta gravedad “que debemos estar muy preocupados por ellos”.

Varios medios de comunicación alemanes identificaron al sospechoso como Taleb A., omitiendo su apellido de acuerdo con las leyes de privacidad, y reportaron que era especialista en psiquiatría y psicoterapia.

Los dolientes encendieron velas y colocaron flores ante una iglesia cerca del mercado en el día frío y sombrío. Varias personas se detuvieron y lloraron. Un coro de iglesia de Berlín, cuyos miembros fueron testigos del ataque al mercado navideño en 2016, cantó “Amazing Grace”, un himno sobre la misericordia de Dios, ofreciendo sus oraciones y solidaridad con las víctimas.

El sábado todavía no había respuestas sobre qué hizo que el hombre arremetiera contra una multitud en la ciudad del este de Alemania de Magdeburgo.

El hombre, que se describía como exmusulmán, compartía docenas de tuits y retuits diarios centrados en temas contra el islam, criticando la religión y felicitando a los musulmanes que abandonaron la fe.

También acusó a las autoridades alemanas de no hacer lo suficiente para combatir lo que él denominó el “islamismo de Europa”. Algunos lo describieron como un activista que ayudó a mujeres saudíes a huir de su patria. También ha expresado su apoyo al partido de extrema derecha y antiinmigrante Alternativa para Alemania (AfD).

Recientemente, parecía centrado en su teoría de que las autoridades alemanas han perseguido a los solicitantes de asilo saudíes.

El experto alemán en terrorismo Peter Neumann dijo que aún no había encontrado a un sospechoso en un acto de violencia masiva con ese perfil. “Después de 25 años en este ‘negocio’ piensas que nada podría sorprenderte más. Pero un saudí exmusulmán de 50 años que vive en Alemania del Este, ama al AfD y quiere castigar a Alemania por su tolerancia hacia los islamistas, de verdad no estaba en mi radar”, escribió Neumann, director del Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización y la Violencia Política en el King’s College de Londres, en X.

“Según están las cosas, es un perpetrador solitario. Así que hasta donde sabemos no hay más peligro para la ciudad”, dijo el Gobernador, Haseloff, a los periodistas. “Cada vida humana que ha caído víctima de este ataque es una tragedia terrible, y una sola muerte ya es demasiado”.

Ich studiere seit knapp 25 Jahren Extremismus und seit über 15 Jahren Islamismus -- in all seinen Ausprägungen. Was aktuell passiert, macht mir große Sorgen. Ein Thread 🧵 pic.twitter.com/daDbzagHag

— Peter R. Neumann (@PeterRNeumann) November 5, 2023