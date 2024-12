¿Qué preparar para la reunión de Año Nuevo? Aquí una receta fuera de lo común

Si buscas salir de lo común en estas fechas, aquí te compartimos una opción del Chef Miguel Ángel Guerrero, creador de la cocina Baja Med.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- Ya casi se acaba el año y para las reuniones familiares suelen prepararse platillos clásicos como pavo, pierna, lomo o hasta romeritos, pero en esta ocasión compartimos una opción diferente en donde el salmón y la ginebra son los protagonistas, ya sea para usarlo como una entrada, para acompañar la plática de sobremesa o como el plato principal.

El Chef Miguel Ángel Guerrero es creador de la cocina Baja Med, una cocina que cada vez tiene más seguidores que visitan Baja California para probar las delicias de seta gastronomía, compartió con los lectores de Mundano esta receta que sale de lo tradicional, para sorprender a los invitados con algo diferente pero con mucho sabor.

"Muchas veces nos quedamos con lo clásico que es el pavo o el relleno, nos quedamos con un tipo de carne y yo creo que este [platillo] le va súper bien a la cena. Yo siento que cualquiera lo puede hacer, es algo sencillo", dijo el chef.

Consejos del chef

"Es una receta nórdica, lo que tienes que hacer es Sal kosher y azúcar morena al 50 por ciento, tenerla ahí, eneldo seco, si encuentran eneldo fresco también se puede incluir, la juniper berry, que son unas semillas de enebro, jugo de limón, a mí me gusta el jugo de limón amarillo, el Gin de las Californias", contó el chef.

El primer paso es poner un papel aluminio y un fílmico, colocar la Lonja del salmón fresca con piel y rociar el limón y la ginebra, después se coloca el enebro, que puede ser picado o como "ponchado" y distribuir en todo el salmón.

El chef recomienda colocar mayor sal y azúcar en la parte más gruesa, eso quiere decir que en la parte final, hacia la cola se coloca menos ingredientes.

"Una vez que ya pones el limón, la ginebra el eneldo, la azúcar, tapizan todo y se va a quedar como un jugo ahí, eso lo envuelven en el papel fílmico para que no se salga", compartió el chef. Entonces se envuelve bien en los dos papeles y se mete al refrigerador por tres días, se le quitan los líquidos al sacarlo de refrigeración y con un buen cuchillo se hacen lajas para preparar tostadas o acompañar un buen pan", explicó

¿Cómo acompañar este salmón?

"Pueden hacer un fresh de mayonesa, crema agria un poco de queso de cabra, lo revuelven un toque de ralladura de limón a esa esa mezcla", esto se coloca en el pan y después el salmón.

El maridaje funciona muy bien con un gin tonic o con un buen Martini del del Gin de las Californias, un tip que dio el chef fue agregar una rajuta de jalapeño asado al Martini para darle un toque muy especial.

De acuerdo con el chef, la mejor idea es hacer el salmón tres días antes del evento y llegado el momento compartirlo con los amigos.

¿Qué ingredientes y pasos hay que seguir?

Salmón Gravlax

Ingredientes:

2 kg Salmón lonja limpia sin espinas

250 ml Gin De Las Californias Nativo

250 ml Jugo de Limón Amarillo

300 gr Sal Kosher

300 gr Azúcar Mascabado

70 gr Eneldo Seco

100 gr Eneldo Fresco Picado

60 gr Enebro

Preparación:

En una charola poner una base doble de aluminio y fílmico con margen para poder doblar y tapar el salmón para retener ingredientes. Colocar la lonja de salmón sobre el aluminio. Mezclar la azúcar con sal kosher y reservar. Verter en un recipiente el jugo de limón con Gin De Las Californias Nativo, las bayas de enebro y el eneldo; una vez mezclado agregárselo a la lonja de salmón para cubrirla. Posteriormente, la mezcla de la azúcar con la sal kosher se deberá untar hasta formar una costra. Finalmente cubrir todo esto con el fílmico y dejar reposar por dos días en el refrigerador. Una vez que pase el tiempo lo lavamos con agua, lo secamos bien con papel absorbente y lo cortamos en lonchas finas a nuestro gusto.

Aquí te dejamos el video:

"Yo creo que en la vida siempre hay que experimentar y como yo he dicho desde el principio de la cocina, si no gusta nada lo tiras a la basura y empiezas de cero, en la vida como todo, hay que arriesgarse y al que le gusta la cocina lo puede hacer y no va a tener miedo, porque esto de la cocina es no tener miedo a arriesgarse", dijo el chef.