Oleksandr Usyk se impone a Tyson Fury y defiende con éxito sus títulos de los pesados

WASHINGTON, D.C. (AP).- Oleksandr Usyk se mantuvo invicto al defender con éxito sus títulos de los pesados el sábado, con una victoria por decisión unánime sobre Tyson Fury en Riad, Arabia Saudí.

Los jueces Gerardo Martínez, Patrick Morley e Ignacio Robles tuvieron tarjetas de puntuación idénticas a favor de Usyk, por 116-112.

Usyk conectó 179 de 423 golpes lanzados (42 por ciento), mientras que Fury (34-2-1, 24 nocauts) conectó sólo 144 de los 509 que intentó, un 28 por ciento.

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con las puntuaciones de los jueces, Usyk insinuó que no es su papel cuestionar, sino boxear.

En los pronósticos finales de apuestas de BetMGM, Usyk cerró con -145 y Fury estaba en +110.

La muy esperada revancha de un combate realizado en mayo, en el que Fury sufrió su primera derrota, estuvo a la altura de las expectativas desde el momento en que los boxeadores entraron en la arena.

Según un reporte de ESPN, el equipo de Usyk solicitó a la Comisión Profesional de Boxeo de Medio Oriente el viernes, durante la reunión de reglas, que obligara al británico a recortar su barba antes de su revancha por los campeonatos.

Fury tenía una barba tan frondosa como la de Santa Claus menos de una semana antes de Navidad, pero el púgil de 36 años entró sin afeitarse y vistiendo una brillante bata roja con temática navideña, al compás de la canción All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey mientras caminaba hacia el ring.

Después de que Fury comenzó la pelea con un ritmo bastante rápido y controló los primeros dos asaltos, el ucraniano respondió en el tercero y cuarto rounds atacando al cuerpo mientras intercalaba ocasionalmente combinaciones de poder a la cabeza.

Fury conectó varios golpes fuertes en el quinto asalto, pero la mano izquierda de Usyk fue la historia en el sexto, cuando hizo tambalear dos veces a su oponente más corpulento y alto.

En la segunda mitad de la pelea, se hizo evidente que llevar el peso extra estaba desgastando a Fury, ya que el ritmo comenzó a pasarle factura. Mientras, la postura tranquila y paciente de Usyk le favoreció.

La habilidad de Usyk para entrar, golpear rápido y dañar a Fury con combinaciones punzantes marcó la diferencia.

